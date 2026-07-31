El Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja fue una de las dos APP adjudicadas durante el primer semestre de 2026. (Foto: Andina)
El Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja fue una de las dos APP adjudicadas durante el primer semestre de 2026. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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En Perú, un país con amplias brechas de infraestructura, las Asociaciones Público-Privadas (APP) se han consolidado como un mecanismo clave para movilizar la inversión. En los últimos años, se ha visto un salto notorio en la adjudicación de proyectos bajo esta modalidad y, según lo analizado, la cifra para lo que resta del 2026, con un nuevo Gobierno de por medio, es retadora.

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