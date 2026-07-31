Aunque ProInversión redujo la meta de adjudicación de 33 a 19 proyectos, al cierre del primer semestre solo concretó dos, según el último estudio que compartió con Gestión el Consejo Privado de Competitividad (CPC). ¿Qué se espera para los próximos meses?

LEA TAMBIÉN: Líneas 3 y 4 del Metro de Lima serán APP: los otros trenes que les seguirían “a todo vapor”

Asincronía entre metas y velocidad

Las obras con visto bueno en el primer semestre se concentraron en el Grupo 1 del Plan de Transmisión 2025-2034 y en la gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño (San Borja).

En detalle, la meta de adjudicación de APP para el 2026 pasó de US$ 8,430 millones a US$ 4,152 millones; y los dos proyectos que lograron luz verde equivalen a US$ 656 millones, es decir, al 16% del monto meta.

De los 17 que restan, 14 están previstos, de acuerdo con el calendario de ProInversión, para el cuarto trimestre; no obstante, según el CPC, dados los números, se eleva el riesgo de que varios pasen al 2027.

Para el segundo semestre permanecen en cartera las Obras de Cabecera para el abastecimiento de agua potable en Lima, el Grupo 2 del Plan de Transmisión 2025-2034 y diversos corredores viales.

Este diario contactó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada para conocer cuál es la proyección en el segundo semestre, pero, hasta el cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.

Tomás Reto, economista del CPC, explica que a pesar de contar con la Ley 32441, a la cual describe como “un buen marco conceptual”, ProInversión aún no ha logrado reducir significativamente los plazos, lo que indica que la ley por sí sola no es suficiente si no se potencia la institución con liderazgo y equipos oportunos.

Insiste, así, en que hay un mensaje para el periodo presidencial a cargo de Keiko Fujimori: “El nuevo Gobierno tiene un mecanismo que funciona, que es útil para cerrar brechas y proveer servicios a la gente”, remarca.

El especialista agrega que se trata de un “objetivo demasiado ambicioso”. “ProInversión en ningún año ha logrado adjudicar más de 5 o 7 proyectos de APP. En el mejor de los años de su historia institucional logró 10, pasar a 19 es ambicioso [...]. Es difícil hacer eso a pesar de tener el marco legal correcto”, acota.

Los proyectos APP en lo que va del 2026.

LEA TAMBIÉN: ProInversión abre concurso para adjudicar proyectos eléctricos por US$ 165 millones, ¿cuáles son?

Sectores bajo la lupa

En su estudio, el CPC identifica que los sectores con los mayores pendientes en las adjudicaciones de Asociaciones Público-Privadas (APP) son transporte y agua y saneamiento.

El primero concentra el 38% del monto total en cola, con 8 proyectos valorados en US$ 1,335 millones; mientras que el segundo, con 2 proyectos, abarca el 23% del dinero pendiente (US$ 796 millones). Juntos representan el 61% de la inversión proyectada para el segundo semestre.

Al respecto, Reto analiza el impacto: “Es infraestructura crítica para el país que no se empieza a construir siquiera. Ojo que estos son los plazos para adjudicar una APP. Entre que se adjudica un proyecto y el proyecto empieza a operar, falta la firma del contrato, falta conseguir el financiamiento, falta hacer los expedientes, falta construir la obra y falta que se empiece la obra y que se empiece a dar el servicio”.

Recuerda, además, que la mayoría de los proyectos en espera en transporte están relacionados con la operación y el mantenimiento. En otras palabras, hay muchos montos pequeños, como US$ 80 millones o US$ 90 millones, que no implican construcción nueva, sino la optimización de vías que ya existen y que actualmente están mal gestionadas.

Asimismo, el vocero considera un cambio en la estrategia del otro sector protagonista: se está intentando cerrar la brecha mediante la introducción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) bajo el modelo APP, algo que antes no era común.

La “lista de espera” la completan los rubros de electricidad, turismo, salud e inmuebles.

La lupa sobre los sectores.

LEA TAMBIÉN: Anillo Vial Periférico: ProInversión inicia acciones de saneamiento en área del megaproyecto

Carrera contra el reloj

Cabe destacar que otros 14 proyectos que formaban parte de la cartera inicial de 2026 fueron retirados del programa y reprogramados para el 2027, según el informe del CPC. Entre ellos se encuentran la Vía de Evitamiento de Cusco, el Nuevo Hospital Militar Central, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Trujillo, el Terminal Internacional de Chimbote y el tercer Grupo de Aeropuertos.

El desafío para las APP entra, en suma, en una carrera contra el reloj. Tras un primer semestre con solo dos proyectos adjudicados, el país deberá avanzar con las 17iniciativas pendientes. De no cumplirse el cronograma, la cartera de 2027 podría recibir nuevos proyectos diferidos.

ProInversión concentró 14 de las 17 APP pendientes de adjudicación en el cuarto trimestre de 2026, según el CPC. (Foto: Proinversión)