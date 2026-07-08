La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) planteó el mecanismo Obras por Impuestos, a fin de agilizar la inversión en infraestructura de prevención frente al Fenómeno de El Niño.

El mecanismo constituye una alternativa para acelerar inversiones en gestión de riesgo de desastres, sostuvo Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN.

En esa línea, el funcionario explicó desde ProInversión se tiene algunas herramientas importantes como Obras por Impuestos; además de una red de concesiones modernas distribuidas por todo el territorio nacional. Además, agregó ello funciona y ahora lo que corresponde es mejorarlo con una visión en largo plazo.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) planteó el mecanismo Obras por Impuestos, a fin de agilizar la inversión en infraestructura de prevención frente al Fenómeno de El Niño. Foto: ProInversión.

Durante el evento “Obras por impuestos: inversión en infraestructura para enfrentar el Fenómeno de El Niño”, Luis del Carpio indicó que existe oportunidad para hacer obras de prevención y existen herramientas para su ejecución.

Además, señaló que Obras por Impuestos atraviesa el mejor momento de su historia. Solo en el primer semestre de 2026 se adjudicaron intervenciones por S/ 5872 millones, superando en seis meses el récord alcanzado durante todo 2025.

INDECI y CENEPRED

El INDECI presentó sus competencias en la gestión reactiva del riesgo de desastres y expuso los principales impactos ocasionados por eventos asociados al Fenómeno El Niño, destacando que el episodio de 1982-1983 generó pérdidas equivalentes a cerca del 12% del PBI de la época, mientras que el Niño Costero de 2017 afectó a aproximadamente 1,3 millones de personas.

ProInversión plantea Obras por Impuestos para infraestructura frente a Fenómeno de El Niño. Foto: ProInversión.

Por su parte, CENEPRED expuso sus funciones en la gestión prospectiva y correctiva del riesgo, presentó escenarios de riesgo e identificó como prioridades la implementación de almacenes de contingencia, maquinaria pesada, motobombas, centros de operaciones de emergencia, puentes y vías resilientes, así como la protección de colegios y establecimientos de salud, con el fin de reducir la vulnerabilidad de la población.