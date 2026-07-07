El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) marcó un récord histórico en el primer semestre del año, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Solo en los primeros seis meses del año se adjudicaron intervenciones en OxI por S/ 5872 millones, superando el nivel alcanzado durante todo 2025. Este es el mayor monto registrado desde la creación del esquema en 2009.

“Este récord no es solo una cifra. Significa más inversiones que comienzan a convertirse en colegios, centros de salud, carreteras, sistemas de agua, seguridad e infraestructura productiva. Lo importante es que los resultados lleguen más rápido a las personas, especialmente a quienes viven en territorios donde las brechas siguen siendo urgentes”, señaló el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.

Con ello, la agencia considera que las perspectivas para seguir acelerando inversiones son favorables. Este año, recordaron, los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas disponen de una capacidad total de S/ 69,096 millones para ejecutar Obras por Impuestos, de acuerdo con el Tope Máximo de Capacidad Anual 2026.

De ese total, los gobiernos regionales concentran S/ 34,401 millones de capacidad, los gobiernos locales disponen de S/ 33,178 millones y las universidades públicas cuentan con S/ 1,518 millones.

Del Carpio señaló que el mecanismo se ha consolidado como una herramienta de colaboración entre el Estado y el sector privado, al permitir ejecutar proyectos de alto impacto social con estándares de calidad y orientar recursos hacia prioridades públicas.

Los gobiernos regionales, municipios y universidades públicas cuentan este año con una capacidad de S/ 69,096 millones para ejecutar proyectos bajo OxI. (Imagen: Andina)

Cartera pendiente

Además del récord alcanzado en adjudicaciones, ProInversión informó que actualmente impulsa una cartera conformada por 694 con un valor de S/ 19,593 millones.

Según la entidad, esta cartera representa una oportunidad para acelerar inversiones urgentes y contribuir al cierre de brechas en el país, especialmente ante el riesgo de la eventual ocurrencia del Fenómeno de El Niño.

“Detrás de cada proyecto hay una necesidad concreta de la población: más colegios y hospitales que brinden servicios de calidad, vías que conectan, infraestructura de riego que no pueden seguir esperando. Obras por Impuestos es un mecanismo que convierte capacidad financiera y voluntad de gestión en resultados reales para las familias”, dijo Del Carpio.

Del total de proyectos, 62 intervenciones por S/ 2,271 millones ya cuentan con informe previo de la Contraloría, mientras que otras 80 están valorizadas en S/ 2,309 millones y se encuentran en actos previos.

Asimismo, hay 164 proyectos por S/ 4,092 millones que ya fueron priorizados, y existen otras 326 iniciativas por S/ 8,207 millones que aún están pendientes de priorización y también 62 obras por S/ 2,764 millones que permanecen en etapa de idea.

“Detrás de cada proyecto hay una necesidad concreta de la población: más colegios y hospitales que brinden servicios de calidad, vías que conectan, infraestructura de riego que no pueden seguir esperando. Obras por Impuestos es un mecanismo que convierte capacidad financiera y voluntad de gestión en resultados reales para las familias”, afirmó Del Carpio.

Por tipo de intervención, se contemplan 13 inversiones en salud enfocadas en establecimientos hospitalarios por S/ 2,233 millones. A ello se suman 137 intervenciones en vías urbanas por S/ 1,889 millones, 22 proyectos de infraestructura de riego por S/ 1,850 millones y 15 inversiones en carreteras departamentales por S/ 1,734 millones.

En tanto, otras 507 intervenciones están relacionadas con educación, saneamiento, seguridad y otros sectores, las cuales representan una inversión total de S/ 11,887 millones.