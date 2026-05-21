Petroperú y ProInversión reafirmaron, en un comunicado, su compromiso con la implementación de las medidas extraordinarias y mecanismos financieros establecidas por el Poder Ejecutivo para afianzar la estabilidad energética del país y garantizar la continuidad del suministro de combustibles a nivel nacional.

Esta comunicación llega después que se conociera que hubo fricciones entre la empresa estatal y la agencia de promoción de la inversión. Todo ello porque ProInversión cuestionó, mediante oficio, la ola de salida de gerentes y puso candados al accionar de la petrolera.

En un pronunciamiento conjunto, ambas instituciones respaldaron que los mecanismos financieros y fideicomisos contemplados en el Decreto de Urgencia N° 003-2026 sean estructurados y administrados directamente por ProInversión.

Según se lee en el comunicado, “este modelo de gobernanza corporativa garantiza al país y a los acreedores la total trazabilidad, eficiencia y uso estrictamente técnico de los fondos”.

Otro punto abordado en el comunicado es la de asegurar la compra de crudo, sostener la cadena logística nacional y evitar cualquier riesgo de desabastecimiento de combustibles que afecte a la población y a los sectores productivos.

Petroperú facilitará información a Proinversión

En ese contexto y para afianzar la rápida ejecución de las medidas dictadas, Petroperú acordó facilitar información a ProInversión.

“Para asegurar la rápida ejecución de estos mecanismos, la Alta Dirección y el Directorio de Petroperú, como socios estratégicos, asumen el compromiso público de optimizar los procesos internos y facilitar de manera inmediata toda la información y soporte operativo que ProInversión requiera”, señaló el comunicado.

Petroperú y ProInversión reafirman su compromiso con la estabilidad energética del país 🇵🇪



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Reorganización en marcha

Ambas instituciones indican que esta estrategia de financiamiento “transparente y blindada” se alinea con los objetivos del plan de promoción y reorganización patrimonial en curso.

Asimismo, reafirman que el proceso es eminentemente técnico, no político, y está orientado a devolverle la autosostenibilidad a Petroperú protegiendo la seguridad energética del Perú.

En este contexto, Petroperú, en su condición de empresa estratégica del Estado, dijo que continuará orientando sus acciones al fortalecimiento de la cadena de abastecimiento energético del país, asegurando la continuidad operativa y el suministro oportuno a nivel nacional.

Por su parte, ProInversión señaló que ejercerá su rol como entidad técnica responsable de la conducción del proceso, en un marco de independencia de funciones y respeto de las competencias de cada institución.