Google anunció, en el marco de su conferencia anual de desarrolladores Google I/O 2026, que lanzará “este otoño” sus primeras gafas inteligentes de audio impulsadas por inteligencia artificial (IA) Gemini, desarrolladas junto a Samsung y las firmas ópticas Gentle Monster y Warby Parker.

Desde el anfiteatro Shoreline Amphitheatre, ubicado cerca de la sede de la compañía en Mountain View, California, la tecnológica mostró los primeros modelos de esta línea, que prescinden de pantallas y priorizan una experiencia de uso basada en comandos de voz y funciones manos libres.

LEA TAMBIÉN: Google acelera la carrera de la IA con modelos más rápidos y agente que trabaja 24 horas

La empresa no reveló el precio de lanzamiento de los dispositivos, que entrarán a competir con las gafas inteligentes de Meta y estarán disponibles para usuarios tanto de Android como de iOS.

El nuevo producto forma parte del ecosistema Android XR, la plataforma de realidad extendida desarrollada conjuntamente por Google, Samsung y Qualcomm. Durante la presentación, el vicepresidente y director general de XR de Google, Shahram Izadi, mostró por primera vez los dos modelos iniciales y adelantó que la colección incorporará más diseños.

Funciones enfocadas en IA y asistencia diaria

Las gafas permitirán interactuar con Gemini mediante el comando de voz “Hey Google” o a través de controles táctiles integrados en la montura. La comunicación con el asistente se realizará mediante altavoces incorporados, diseñados para ofrecer respuestas privadas al usuario.

Entre las principales capacidades anunciadas destacan la traducción de voz y texto en tiempo real, navegación asistida mediante GPS adaptada al campo visual del usuario y ejecución de tareas complejas en segundo plano. También podrán capturar imágenes y ofrecer recomendaciones personalizadas apoyadas en IA.

Uno de los momentos destacados del evento fue una demostración en vivo en la que una colaboradora de Google tomó una fotografía del público y solicitó a la IA Nano Banana convertirla en una ilustración animada personalizada con elementos conmemorativos de Google I/O 2026.

Google también confirmó que, tras el despliegue de estos modelos de audio, continuará trabajando en una segunda generación de gafas inteligentes que sí incorporarán una pequeña pantalla integrada para mostrar información visual directamente en el campo de visión del usuario.

Con información de EFE.