Desarrolladores con IA completan tareas un 55.8% más rápido, ahorrando entre 4 y 10 horas semanales, aunque su adopción requiere un liderazgo especializado y énfasis en orden. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Más que una herramienta experimental en las áreas de Tecnologías de la Información (TI), la IA ahora impacta en los tiempos de desarrollo, resolución de incidentes, automatización operativa y capacidad de ejecución de los equipos, según expertos.

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