La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una tendencia experimental para convertirse en un factor clave de competitividad empresarial y transformación laboral en América Latina, incluido el Perú.

Según un estudio de Bumeran citado por la consultora tecnológica Grows, el 65% de los trabajadores peruanos ya utiliza herramientas de IA en sus tareas diarias, mientras que seis de cada diez empresas evalúan incorporar soluciones basadas en esta tecnología.

Sin embargo, el principal reto ya no es solo adoptar IA, sino integrarla con criterio dentro de los procesos de negocio. Stuart Toledo, CEO de Grows, sostuvo que la tecnología no reemplaza el liderazgo ni corrige problemas estructurales, sino que amplifica la forma en que opera cada organización.

En esa línea, recomendó simplificar procesos antes de automatizarlos, priorizar el contexto del negocio sobre la herramienta, reasignar el trabajo humano hacia tareas estratégicas, establecer reglas claras de uso y capacitar constantemente a los equipos.

Adaptación laboral gana protagonismo

La discusión sobre IA y empleo también empieza a cambiar en la región. Un análisis de escucha social elaborado por MileniumGroup identificó más de 422 mil menciones sobre inteligencia artificial y trabajo en América Latina entre octubre del 2025 y marzo del 2026 .

IA y empresas

El estudio encontró que el 41.2% de las conversaciones asocia la IA con oportunidades y creación de valor, mientras que el 29.2% la vincula con amenazas laborales. Además, el 20.8% de las menciones se relaciona con reconversión profesional y adaptación.

Para Alonso Salinas, Head Región Sur de MileniumGroup, la discusión dejó de centrarse únicamente en el temor al reemplazo laboral y ahora apunta a la capacidad de adaptación de trabajadores y empresas.

Reconversión y productividad

El informe también señala que cada vez más usuarios relacionan la IA con productividad, automatización de tareas repetitivas y desarrollo de nuevas habilidades.

En paralelo, estudios internacionales citados por MileniumGroup estiman que la IA transformará millones de empleos en los próximos años, aunque no necesariamente implicará una desaparición masiva de puestos de trabajo, sino una reconfiguración de tareas y capacidades.

En el caso peruano, especialistas advierten que factores como la informalidad, las brechas educativas y el acceso desigual a tecnología influirán en la velocidad de adaptación al nuevo entorno laboral.