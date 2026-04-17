Según Globant, las empresas peruanas del rubro han sido las más predispuestas a adoptar estas tendencias a nivel local. (Foto: iStock)
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

La promesa de la inteligencia artificial (IA) y la automatización de tareas no se limita a hacer más rápido lo mismo. El mercado empresarial es cada vez más competitivo y, de acuerdo con expertos, el diferencial reside en cómo estas herramientas tecnológicas redefinen los procesos de producción, uso de recursos y rol de las áreas neurálgicas de una organización.

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