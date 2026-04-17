Menos tareas repetitivas, más gestión de riesgos

En el caso de las áreas legales, desde Binder señalan que la implementación de tecnología especializada puede reducir hasta en 75% el tiempo de producción de documentos de baja complejidad —como cartas, memorandos o adendas— y en 55% los de mayor especialización —léase, contratos especializados, demandas o informes legales—.

Carlos Arana, CEO de Binder, revela que el trabajo legal está compuesto, en su mayoría, por tareas repetitivas que se han normalizado al interior de las empresas, por lo que muchos equipos jurídicos no dimensionan el tiempo que dejan sobre la mesa.

“Cuando esos procesos se estructuran y se apoyan en tecnología, el abogado puede recuperar tiempo para concentrarse en análisis estratégico y gestión de riesgos” , añade.

Las áreas legales y recursos humanos transforman sus roles gracias a la implementación de la inteligencia artificial, señalan desde Binder. Foto: referencial

De acuerdo con datos de World Commerce & Contracting el 9% de los ingresos de una empresa pueden perderse por una gestión contractual deficiente; además, el 71% de las firmas no logra encontrar documentos críticos cuando más los requiere, lo que retrasa procesos internos y decisiones de negocio.

En cifras del Tech Report 2024 de American Bar Association, 3 de cada 10 firmas legales a nivel global emplean la IA para investigación jurídica, automatización documental o análisis de contratos.

Arana resalta que, si bien digitalizar es un primer paso importante, las organizaciones ahora deben estructurar los flujos de trabajo y automatizar las tareas repetitivas para que las áreas legales ganen eficiencia y se posicionen como un área que impulsa decisiones de negocio “en lugar de solo responder a ellas”.

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De lo operativo a lo estratégico: la IA en recursos humanos

Tecnologías como la IA y la automatización permiten que las áreas de recursos humanos asuman un rol estratégico en vez de operativo, señala Rodrigo Gutiérrez, country manager de Onura Latam, ya que procesos como la asignación de beneficios, validación de consumos, conciliaciones y atención de incidencias, dejan de gestionarse manualmente, se reducen errores y tiempos de respuesta.

Gutiérrez comenta a Gestión que, al haber plataformas que integren directamente la operación con comercios y sistemas de pago, se eliminan intermediarios y se simplifica la gestión. “No solo mejora la eficiencia, sino que también permite a los equipos de RR.HH. enfocarse en iniciativas de mayor valor, como la experiencia del colaborador, cultura organizacional y retención de talento”, apunta.

A detalle, procesos como la carga de saldos, validación de uso o resolución de incidencias pueden reducirse a minutos o ejecutarse en tiempo real; y la carga operativa, acortarse hasta en 60%, especialmente en organizaciones que migran desde esquemas manuales o poco integrados.

Automatizar para gestionar mejor el talento. Tareas de Recursos Humanos permiten mejorar la experiencia de los colaboradores. Foto: Freepik

Desde Onura Latam señalan que, aparte del ahorro en costos operativos vinculados a procesos manuales, errores y tiempos administrativos, también se minimizan las pérdidas asociadas a la falta de trazabilidad.

El mercado peruano se encuentra en transición —prosigue Gutiérrez— porque hay avances importantes en grandes empresas, pero aún en muchas predomina el modelo tradicional con procesos manuales. Los sectores con mayor adopción de IA son alta dotación de personal operativo o distribuido, como transporte, logística, retail y servicios, donde la eficiencia en la gestión de beneficios tiene un impacto directo en la operación; mientras que en el segmento mid-market hay un interés creciente.

Decisiones financieras impulsadas por tecnología

En el mercado financiero, la IA es utilizada por 8 de cada 10 peruanos al menos una vez por semana, según el estudio Percepción y uso de la inteligencia artificial en decisiones financieras de Experian Perú.

Además, el 74% afirma que los servicios financieros mejoraron con tecnologías que simplifican procesos, y que el 72% la ha utilizado en servicios como aprobaciones digitales, alertas de fraude o recomendaciones personalizadas.

Con mayor frecuencia, las decisiones financieras están siendo impulsadas por tecnologías como la IA. Empresas del sector deben desarrollar soluciones más transparentes y centradas en los usuarios. Foto: Indecopi

Según Melissa Chacón, gerente de Marketing y Producto en Experian Perú, la IA gana un espacio relevante en las decisiones financieras a raíz de la confianza del público, sumado a ello el criterio de cada uno. “Abre una gran oportunidad para seguir desarrollando soluciones transparentes y centradas en las personas que fortalezcan la confianza y amplíen el acceso al crédito”, puntualiza.

Chacón insiste en que la innovación tecnológica plantea un reto para las empresas financieras, las cuales deben acompañar con mayor comprensión y uso responsable la información de los usuarios a la hora de elegir una alternativa.