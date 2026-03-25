Muchos seres humanos tienden a confiar en las máquinas, incluso cuando se les advierte que no lo hagan. (iStock)
Muchos seres humanos tienden a confiar en las máquinas, incluso cuando se les advierte que no lo hagan. (iStock)
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Financial Times
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Cuanto más riesgoso es el entorno en el que se implementan los potentes sistemas de inteligencia artificial (IA), más parecemos recurrir a una solución intuitiva: que los seres humanos siempre deben tomar las decisiones finales.

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