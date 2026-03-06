Esta fotografía ilustrativa muestra una figura frente al logotipo de la empresa estadounidense de investigación y seguridad en inteligencia artificial Anthropic durante una sesión de fotos en París el 13 de febrero de 2026. El presidente Donald Trump le indicó al gobierno de EE.UU. el 27 de febrero de 2026 que "detuviera inmediatamente" el uso de la tecnología de Anthropic después de que la startup de IA rechazara la demanda del Pentágono de que aceptara el uso militar incondicional de sus modelos Claude. (Foto por JOEL SAGET / AFP)
Esta fotografía ilustrativa muestra una figura frente al logotipo de la empresa estadounidense de investigación y seguridad en inteligencia artificial Anthropic durante una sesión de fotos en París el 13 de febrero de 2026. El presidente Donald Trump le indicó al gobierno de EE.UU. el 27 de febrero de 2026 que "detuviera inmediatamente" el uso de la tecnología de Anthropic después de que la startup de IA rechazara la demanda del Pentágono de que aceptara el uso militar incondicional de sus modelos Claude. (Foto por JOEL SAGET / AFP)
El gobierno de añadió a la startup estadounidense de (IA) a su lista de empresas “de riesgo, según reportes de prensa difundidos este jueves.

Actualmente, en la lista solo figuran empresas extranjeras, entre ellas el fabricante chino de equipos y el especialista ruso en software antivirus .

La designación exige que los proveedores y contratistas de defensa certifiquen que no utilizan los modelos del asistente de IA en su trabajo con el Pentágono.

También prohíbe a cualquier otro proveedor del Estado federal estadounidense hacer negocios con Anthropic.

El Pentágono “informó oficialmente a la cúpula de Anthropic que la empresa y sus productos se consideran un riesgo para la cadena de suministro, con efecto inmediato”, declaró a Bloomberg News y CNBC un alto funcionario de defensa.

Anthropic anunció que impugnará la designación ante los tribunales, en lo que se ha convertido en un inusual enfrentamiento público entre una gran compañía tecnológica y el gobierno estadounidense.

La disputa estalló después de que Anthropic enfureciera al jefe del Pentágono, , al insistir en que su tecnología no debía utilizarse para vigilancia masiva ni para sistemas de armas totalmente autónomos.

El viernes, el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales, a través de las redes sociales, que cesaran “inmediatamente” todo uso de la tecnología de Anthropic, con un periodo de transición de seis meses para el Departmento de Defensa y otros organismos.

Además de su compromiso con el Pentágono, firmado en julio y que ascendía a US$ 200 millones, Anthropic también estaba vinculada a varios organismos gubernamentales, entre ellos el Departamento del Tesoro, que anunció el lunes la rescisión de su asociación.

