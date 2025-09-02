La startup estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, cuyo modelo Claude es uno de los principales rivales de ChatGPT de OpenAI, anunció el martes que alcanzó un valor de US$ 183,000 millones después de una nueva ronda de financiamiento.
La empresa de San Francisco hizo pública el lunes la conclusión de una ronda de financiamiento en la que reunió US$ 13,000 millones, liderada por ICONIQ, Fidelity Management & Research Co y Lightspeed Venture Partners, según una publicación de blog.
“Este financiamiento valora a Anthropic en US$ 183,000 millones”, precisa la publicación, es decir, tres veces la valoración revelada a principios de marzo.
Según Anthropic, estos fondos servirán para desarrollar sus capacidades, profundizar sus investigaciones en seguridad y apoyar su expansión internacional.
La empresa, conocida por su chatbot Claude, compite con las ofertas de Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT), xAI (Grok), Meta y Microsoft, en una frenética carrera por la IA generativa que cuesta cientos de miles de millones de dólares.
Según varios medios, el líder OpenAI estaría en conversaciones para permitir a sus empleados vender sus acciones, lo que valoraría a la empresa en aproximadamente 500,000 millones.
En cuanto a xAI, su propietario Elon Musk busca organizar una nueva ronda de financiamiento que la llevaría a un rango de 170,000 a 200,000 millones de dólares, según el Financial Times.
Con información de AFP