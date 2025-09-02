The Anthropic website on a laptop arranged in New York, US, on Tuesday, Aug. 15, 2023. Investor enthusiasm for AI-related startups has increased significantly in the past year, as more of the technology has come to market, showcasing its potential. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg
The Anthropic website on a laptop arranged in New York, US, on Tuesday, Aug. 15, 2023. Investor enthusiasm for AI-related startups has increased significantly in the past year, as more of the technology has come to market, showcasing its potential. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg
La startup estadounidense de (IA) Anthropic, cuyo modelo Claude es uno de los principales rivales de de , anunció el martes que alcanzó un valor de US$ 183,000 millones después de una nueva ronda de financiamiento.

La empresa de San Francisco hizo pública el lunes la conclusión de una ronda de financiamiento en la que reunió US$ 13,000 millones, liderada por ICONIQ, Fidelity Management & Research Co y Lightspeed Venture Partners, según una publicación de blog.

Este financiamiento valora a Anthropic en US$ 183,000 millones”, precisa la publicación, es decir, tres veces la valoración revelada a principios de marzo.

Según , estos fondos servirán para desarrollar sus capacidades, profundizar sus investigaciones en seguridad y apoyar su expansión internacional.

La empresa, conocida por su chatbot , compite con las ofertas de Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT), xAI (Grok), Meta y , en una frenética carrera por la IA generativa que cuesta cientos de miles de millones de dólares.

Las app de asistencia virtual de IA en una pantalla de teléfono: ChatGPT, DeepSeek, Anthropic Claude, Perplexity, Google Gemini, Microsoft Copilot

Según varios medios, el líder OpenAI estaría en conversaciones para permitir a sus empleados vender sus acciones, lo que valoraría a la empresa en aproximadamente 500,000 millones.

En cuanto a xAI, su propietario busca organizar una nueva ronda de financiamiento que la llevaría a un rango de 170,000 a 200,000 millones de dólares, según el Financial Times.

Con información de AFP

