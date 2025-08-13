El empresario Tom Dundon, dueño de los Carolina Hurricanes de la NHL, ha llegado a un acuerdo para la compra de los Portland Trail Blazers de la NBA por más de US$ 4,000 millones, informó la cadena ESPN.

Dundon cerró un acuerdo con los herederos del multimillonario y cofundador de Microsoft, Paul Allen, quienes poseían el control de la franquicia de Oregón tras la muerte de su padre en 2018, y la pusieron a la venta el pasado mayo.

Según la citada fuente, el acuerdo superará los US$ 4,000 millones y la franquicia se mantendrá en Portland.

Los Trail Blazers son de Portland, Oregon. (Foto: Reuters)

Además, todos los ingresos se destinarán a obras filantrópicas, siguiendo los deseos de Allen. El empresario había comprado los Trail Blazers en 1988 por US$ 70 millones.

La NBA ha presenciado la venta de varias de sus franquicias en los últimos años en acuerdos de grandes cantidades de dinero.

Fotografía del 26 de mayo de 2000 donde están los cofundadores de Microsoft, Paul Allen y Bill Gates, mirando el tercer juego de las Finales de la Conferencia Oeste entre Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers en Portland, Oregon (Foto: George Frey / AFP)

Los Minnesota Timberwolves fueron adquiridos el pasado abril por US$ 1,500 millones, mientras que las dos franquicias más ganadoras de la liga, los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers, también cambiaron de dueño este año, en acuerdos que ascendieron a 6,100 y 10,000 millones de dólares, respectivamente.