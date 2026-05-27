El Mundial de Fútbol 2026 será un evento que dinamizará formatos de mayor tamaño y los packs de ciertas categorías. (Getty Images).
El Mundial de Fútbol 2026 será un evento que dinamizará formatos de mayor tamaño y los packs de ciertas categorías. (Getty Images).
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Mayumi García
mailMayumi García

Las proyecciones para la demanda de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en el Perú tocan terreno positivo este 2026, con el impulso de altas temperaturas y el efecto del fenómeno El Niño y la proximidad del Mundial de Fútbol 2026. Así, NielsenIQ (NIQ) brinda detalles sobre cómo se comportó el consumo de bebidas hasta marzo último y las preferencias de los peruanos por categorías para los siguientes trimestres.

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