Según el análisis de la firma internacional de inteligencia del consumidor, el consumo de bebidas alcohólicas creció 8.2%, mientras que de no alcohólicas aumentó 9.4% en volumen en el primer trimestre del 2026. En el primer de los casos, la categoría de cervezas, aún cuando en el 2025 mostró una contracción, en diciembre pasado empezó una recuperación que se afianzó en los primeros tres meses de este año, cuando creció 6.7% en volumen.

“En términos generales, aunque la cerveza es la categoría de mayor representatividad dentro de bebidas alcohólicas, su recuperación aún es menor en relación a otras como RTD (ready to drink), que en los últimos dos años viene creciendo a tasas por encima del 30% y que, en este primer trimestre, creció 45.2% en volumen”, explicó Romina Lucanera, Industry Insight Manager en NielsenIQ.

La ejecutiva expresó que un mayor consumo de RTD se relaciona con tendencias globales que también están surgiendo en el mercado peruano, donde los consumidores más jóvenes se inclinan cada vez en mayor medida por bebidas con menor porcentaje de alcohol y con variedades en sabores. “Justamente, los RTD calzan en esta demanda, con una composición más de mixer y con diversas innovaciones en términos de sabores”, agregó.

Dicha tendencia hoy también alcanza a la categoría de cervezas, en la cual los fabricantes empiezan a entregar propuestas saborizadas y presentaciones sin alcohol . “Es una tendencia muy incipiente, pero que busca captar a estos consumidores que están cambiando, hablamos de 1% o 2% del consumo”, añadió.

En cuanto a bebidas no alcohólicas, Lucanera manifestó que las aguas planas (sin gas) y saborizadas crecieron 16.7% en volumen; bebidas isotónicas 9.8%; gaseosas 7% y energizantes aumentó un 3% en el primer trimestre 2026.

“Las gaseosas son la categoría más relevante dentro de bebidas no alcohólicas, sin embargo, vienen ganando bastante importancia las aguas planas y saborizadas, con una preferencia que ya venía desde el año pasado. El consumidor busca ahorrar, con formatos más grandes que todavía no son muy relevantes, pero que crecen, como bidones en aguas e incluso la retornabilidad en las gaseosas”, afirmó la ejecutiva.

Impacto del Fenómeno El Niño y el Mundial de Fútbol 2026

En un comportamiento propio de la temporada, Lucanera explicó que en el primer trimestre suele tomar preponderancia la categoría de aguas. En tanto, en el segundo y tercer trimestre, las gaseosas usualmente cobran un poco más de fuerza. Sin embargo, este año, a consecuencia de las altas temperaturas por el Fenómeno El Niño, el segmento de aguas en el segundo trimestre mantendría su nivel de crecimiento en relación con años anteriores.

“En el caso de aguas, el tamaño que predomina son los menores de un litro y, probablemente, continúe en el próximo trimestre, aún cuando las presentaciones más grandes también ganan terreno. En torno a gaseosas, en general, los tamaños de litro y medio son los más vendidos en todo el país”, agregó.

Respecto a bebidas alcohólicas, la ejecutiva destacó que el Mundial de Fútbol 2026 efectivamente será un evento que dinamizará a categorías como cerveza , siendo los formatos de mayor tamaño (para compartir) y los packs aquellos de mayor rotación.

“Para este tipo de encuentros, en Latinoamérica tenemos que, en promedio, los volúmenes de consumo suelen subir en torno a 13% en los días ‘picos’ del Mundial”, señaló la especialista.

Los canales de compra de bebidas

Por canales, la representante de NielsenIQ recordó que el consumidor de bebidas es multicanal, teniendo a las bodegas como los principales lugares de abastecimiento, sin que esa orientación signifique que deje de estar atento al despliegue de la categoría en el ecommerce y tiendas de conveniencia, especialmente, por los descuentos y promociones.

Más allá de las tiendas, los espacios de reunión también mantienen su relevancia.

“Los restobares, lo que tienen a su favor, es que las altas temperaturas ayudarán a quizás un mayor flujo. Pero no dejemos de ver que hay un vuelco interesante de la gente por consumir en el hogar. Hoy hablamos de que más o menos el 90% del consumo que medimos está dentro del hogar”, finalizó.