En todo el 2025, la recaudación a la minería alcanzó los S/ 26,011 millones, el mayor valor registrado hasta ahora, y en los primeros cuatro meses del 2026 ha mantenido esa tendencia constante, con crecimientos de dos dígitos.

Según data adelantada del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sólo en abril -el último registro disponible- la recaudación a esa industria extractiva alcanzó los S/ 6,353 millones, el monto más alto recaudado en este año.

Además, si se compara ese valor con respecto a lo percibido en igual mes del 2025 (S/ 3,307 millones), se tiene un crecimiento del 92.1%. Lo que más creció en el cuarto mes de este año fue la recaudación en regalías mineras, que se disparó en 143%.

Recaudación a la minería en Perú alcanza a abril niveles que avizoran un nuevo récord en este 2026.

Potente crecimiento acumulado

Con ese resultado, entre enero y abril del presente año, la recaudación a las empresas mineras formales sumó S/ 15,272 millones, un aumento del 62.8% si se lo compara con los S/ 9,379 millones de igual periodo del 2025.

En dicho lapso acumulado, lo que más aumentó fue la recaudación por Gravamen Especial a la Minería en 77.6%, seguido por regalías mineras en 75.4% y por las regalías mineras de la Ley N°29788, en 64.4%.

Vale destacar que, en solo cuatro meses (con S/ 15,272 millones), se percibió del sector casi todo lo recaudado a esa actividad en el año 2023 (S/16,112 millones), lo que significa además una cifra récord.

Al mismo tiempo, las transferencias a los gobiernos regionales, locales y universidades públicas por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia y penalidad generados por la minería, entre enero y abril del 2026, alcanzaron los S/ 4,121.1 millones.

Ese valor significó un alza del 30.5%, si se lo compara con los S/ 3,156 millones transferidos a esos gobiernos subnacionales en igual periodo acumulado del año pasado.

Dinamismo minero en Perú potencia cuentas fiscales. | Photographer: Dado Galdieri/Bloomberg

Volumen de exportaciones se contrae

No obstante, según las cifras del citado ministerio, las exportaciones de cobre de nuestro país alcanzaron de enero a marzo de 2026 un volumen de 697,400 toneladas métricas finas (TMF), cantidad inferior en 1.9% con respecto a igual periodo del 2025 (710,700 TMF).

En ese mismo lapso acumulado en este año, el volumen de oro enviado por el Perú al exterior fue de 1´625,000 onzas troy, cantidad menor en 1.4% versus similar periodo del 2025.

Sin embargo, el valor de las exportaciones mineras totales del Perú, encabezadas por el cobre y el oro en este primer trimestre, llegó a los US$ 21,425 millones, un aumento del 57.3% comparado con el primer trimestre de 2025, pese a la caída en el volumen de sus envíos.

Perú no aprovecha todo el potencial

Según indicó a Gestión Marcial García Schreck, socio de Impuestos de EY-Perú, los aumentos en la recaudación minera y en el valor de las exportaciones de ese sector son resultado del auge en las cotizaciones del cobre y el oro, pero también del esquema tributario que mantiene el Perú desde el 2011, pese al menor volumen exportado de dichos minerales.

En el caso del cobre, cotizaba este miércoles en US$ 6.43 por libra, un 35% sobre el valor promedio del 2025 y cerca a su nivel histórico de US$ 6.50 que logró en enero último.

En cuanto al oro, se situaba en US$ 4.34 por onza troy, un 26.5% superior al precio promedio del 2025, aunque inferior a su precio máximo de US$ 5.40 alcanzado también en enero que pasó.

Vale recordar que, a inicios de esta semana, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, cuestionó que el Perú, con un crecimiento “pálido” del 3.7% en abril, no estaba aprovechando plenamente la bonanza derivada de los precios récord de los minerales.

¿Se avizora otro récord este año?

García Schreck coincidió en que, en efecto, el Perú no aprovecha esos precios, pues su producción de cobre -si bien aumentó en 3.6% de enero a abril- a nivel anual se mantiene estancada en torno a 2.7 millones de toneladas desde hace varios años, en tanto que la de oro cae: retrocedió en 4.1% en los primeros cuatro meses de 2026.

La producción de cobre en el Perú se mantiene estancada en no más de 2.7 millones desde hace tres años.

Como no hay nuevos grandes proyectos cupríferos en construcción, mientras el de Tía María aportará 125,000 toneladas (a partir del 2027), el especialista no avizora que vaya a aumentar mucho la producción en este y los siguientes años.

Aun así, el experto en tributación de EY-Perú cree que, debido a los altos precios de los minerales, si se mantiene el ritmo de crecimiento de la recaudación minera que se ha visto hasta ahora (de 62.8% en este primer cuatrimestre), al cierre del 2026 se podría alcanzar un nuevo récord, superando el del 2025.

A ello le suma otros factores positivos, como el acuerdo logrado en Medio Oriente entre EE.UU. e Irán, y la posibilidad de que se recupere la confianza para las inversiones mineras en el Perú, dados los resultados que está teniendo hasta ahora la segunda vuelta electoral.

Transición energética será clave

Por su parte, Guillermo Dulanto, economista e investigador de la Universidad de Piura (UDEP), señaló que, si se llegara a ejecutar la cartera de 37 proyectos mineros por más de US$ 64,000 millones en los próximos cinco años, se podría inyectar al PBI minero metálico más de US$ 43,670 millones adicionales.

Avizora que eso permitiría generar una recaudación fiscal superior a los US$ 24,900 millones provenientes de la minería, dinamizando la economía nacional. Pero se requiere de un viraje en nuestra política económica que apunte al destrabe de grandes proyectos del sector.

Dulanto subrayó que las nuevas tecnologías, como los vehículos eléctricos, requieren de hasta cuatro veces más cobre que los vehículos a combustión interna, en tanto que la Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda mundial del metal rojo podría multiplicarse por 2.7 hacia el 2040 para cumplir con el Acuerdo de París.