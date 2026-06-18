De enero a abril la recaudación a la minería creció en 62.8% como resultado de altos precios de los minerales. | Foto: Andina.
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Elías García Olano
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Desde el 2024 que empezó la escalada de precios del cobre y oro, rompiendo repetidamente sus récords históricos del 2020, la recaudación a la minería en el Perú acusa un crecimiento sostenido, lo que abona al aumento de los ingresos tributarios y no tributarios del fisco.

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