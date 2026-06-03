minería ilegal en el país se acerca a la producción de oro formal. Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA
minería ilegal en el país se acerca a la producción de oro formal. Foto: cortesía Ministerio Publico / Fiscalía de la Nación / FEMA
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, especialmente el oro y el cobre.

Según un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI), la minería ilegal en la región, especialmente en nuestro país, ha aumentado impulsada por el alza de los precios de los metales y la cual está fuertemente asociada al crimen organizado.

los volúmenes estimados de oro ilegal alcanzaron niveles cercanos a la producción formal.

LEA TAMBIÉN: Hay mayor riesgo de “sacrificar” inversión, para mantener cuentas: la advertencia de Moody’s

Asimismo, se observó

“El personal (del FMI) entrenó un modelo de aprendizaje automático para predecir la actividad minera ilegal local y variable en el tiempo, utilizando datos satelitales y administrativos”, precisó la entidad en su informe.

LEA TAMBIÉN: ¿Paradoja del oro? Producción de Perú cae mientras las ventas al mundo se duplican

Los resultados mostraron que la minería ilegal, extendida en el 2018, se mantuvo estable hasta que, tras la pandemia, comenzó a aumentar y se aceleró en 2024. Entre 2018 y 2024, la probabilidad mediana de minería ilegal subió 7.8 puntos porcentuales, de los cuales 4 puntos se registraron solo entre 2023 y 2024.

La expansión no solo se concentra en los focos tradicionales de la Amazonía y la zona andina, sino que también alcanza zonas que antes presentaban probabilidades muy bajas.

LEA TAMBIÉN: Francia daría apoyo a Perú contra minería ilegal: las iniciativas que financiaría su agencia

“La minería ilegal sigue siendo más frecuente y se expande en zonas remotas, alejadas de la minería legal. No obstante, también invade las operaciones mineras legales: más del 80% de los distritos con producción minera legal presentaban una probabilidad superior al 50 % de minería ilegal”, puntualizó el informe.

El informe también estima que hasta el 5% de las exportaciones de este metal en el país en 2024 habría tenido origen de producciones ilegales. Foto: Archivo El Comercio/ referencial.
El informe también estima que hasta el 5% de las exportaciones de este metal en el país en 2024 habría tenido origen de producciones ilegales. Foto: Archivo El Comercio/ referencial.

TE PUEDE INTERESAR

Rio Silver avanza en proyecto María Norte tras confirmar recuperación de plata y oro
¿Sánchez quiere cambiar de rumbo a días de segunda vuelta? Las “nuevas” propuestas en economía
Cobre: AusQuest anuncia nueva perforación profunda en Cangallo tras mayores hallazgos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.