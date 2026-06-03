La minería ilegal se ha convertido en uno de los principales desafíos estructurales para el Perú en el contexto de precios históricamente altos de los metales, especialmente el oro y el cobre.

Según un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI), la minería ilegal en la región, especialmente en nuestro país, ha aumentado impulsada por el alza de los precios de los metales y la cual está fuertemente asociada al crimen organizado. Este fenómeno genera graves impactos ambientales, riesgos para la seguridad ciudadana, lavado de dinero, flujos financieros ilícitos y debilitamiento del estado de derecho.

La entidad económica precisó que el país es actualmente el mayor exportador de oro ilegal de la región y que, solo en 2025, los volúmenes estimados de oro ilegal alcanzaron niveles cercanos a la producción formal.

Asimismo, se observó la expansión de la producción ilegal de cobre, estimando que hasta el 5% de las exportaciones de este metal en el país en 2024 habría tenido origen de producciones ilegales.

“El personal (del FMI) entrenó un modelo de aprendizaje automático para predecir la actividad minera ilegal local y variable en el tiempo, utilizando datos satelitales y administrativos”, precisó la entidad en su informe.

Los resultados mostraron que la minería ilegal, extendida en el 2018, se mantuvo estable hasta que, tras la pandemia, comenzó a aumentar y se aceleró en 2024. Entre 2018 y 2024, la probabilidad mediana de minería ilegal subió 7.8 puntos porcentuales, de los cuales 4 puntos se registraron solo entre 2023 y 2024.

El análisis, además, mostró que alrededor del 56% de los distritos del país registra un incremento en la probabilidad de presentarse minería ilegal. La expansión no solo se concentra en los focos tradicionales de la Amazonía y la zona andina, sino que también alcanza zonas que antes presentaban probabilidades muy bajas.

“La minería ilegal sigue siendo más frecuente y se expande en zonas remotas, alejadas de la minería legal. No obstante, también invade las operaciones mineras legales: más del 80% de los distritos con producción minera legal presentaban una probabilidad superior al 50 % de minería ilegal”, puntualizó el informe.