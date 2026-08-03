¿Qué dijo la SNP sobre la eventual emergencia climática? (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), mediante un comunicado oficial, subrayó que el Perú enfrenta un escenario sumamente complejo por la creciente inseguridad ciudadana y por el .

Enfatizó, así, que los efectos de este último elemento “amenazan con agravar la desaceleración económica y poner en riesgo miles de puestos de trabajo en sectores estratégicos como la pesca y la agricultura”.

En favor del pedido de facultades

El gremio aseguró que “no hay tiempo que perder” y argumentó que el sector pesquero industrial es un motor de desarrollo económico y social descentralizado: “En el 2025 aportó el 2.1 % del PBI nacional y generó más de 250,000 empleos. Además, por cada S/ 100 producidos por la actividad se generan aproximadamente S/ 80 adicionales en otros sectores de la economía, dinamizando proveedores, transporte, comercio y consumo”.

Recordó que, según estimaciones de Apoyo Consultoría, solo en el 2026 se perderían más de 78,000 puestos de trabajo en la pesca industrial.

“Frente a ello, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) saluda la decisión del Poder Ejecutivo de presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que solicita la delegación de facultades legislativas para impulsar reformas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, promover la reactivación económica mediante la inversión privada y construir un Estado más eficiente y ágil al servicio de los ciudadanos”, compartió el gremio.

El objetivo es permitir “la adopción oportuna de medidas que contribuyan a enfrentar una de las coyunturas más difíciles de los últimos años, proteger el empleo, promover la inversión y preservar el bienestar de miles de familias peruanas”.

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