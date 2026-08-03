Irán aseguró este lunes que actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos y afirmó que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara esta madrugada que las conversaciones con Teherán se reanudarían hoy.

“Actualmente no tenemos negociaciones con Estados Unidos”, afirmó el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, durante una rueda de prensa.

Bagaei insistió en que cualquier avance sobre los asuntos relacionados con Estados Unidos dependerá de la evolución de la situación, horas después de que Trump afirmara que había cancelado un “ataque masivo” contra Irán y que este lunes se reanudarían las conversaciones con Teherán con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

Irán negocia con Omán el transito por el estrecho de Ormuz

“Estas negociaciones son bilaterales entre dos Estados ribereños. Otros pueden desempeñar un papel constructivo o destructivo en este proceso, pero el asunto corresponde a Irán y Omán”, afirmó Bagaei.

El diplomático reiteró que un acuerdo sobre una ruta segura para la navegación por Ormuz es una “condición necesaria” para su reapertura, “pero no una condición suficiente”.

Bagaei advirtió de que no habrá cambios significativos en la situación del estrecho mientras continúen, según sus palabras, “la hostilidad de Estados Unidos”, el bloqueo marítimo contra Irán, la agresión militar estadounidense y los incumplimientos de Washington.

el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de los bombardeos que, según afirmó, estaban previstos contra Irán. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Mecanismo de seguridad regional

Por otra parte, el ministro interino de Defensa de Irán, Mayid Ibn al-Reza, subrayó este lunes la necesidad de crear un mecanismo de seguridad conjunto entre los países islámicos y afirmó que la presencia de fuerzas extrarregionales es un factor de inseguridad, en un contexto de ataques iraníes contra bases de Estados Unidos en los países de Oriente Medio.

“La reciente guerra demostró que la seguridad regional debe ser garantizada por los propios países de la región y que la presencia de fuerzas extranjeras no solo no aporta seguridad, sino que incrementa la desconfianza, la incertidumbre y la inseguridad”, afirmó el alto cargo castrense durante una conversación telefónica con el ministro turco de Defensa, Yaşar Güler, recogida por la agencia IRNA.

Ibn al-Reza reiteró la propuesta iraní de crear una alianza de seguridad integrada por países como Irán, Turquía, Pakistán, Arabia Saudí y Egipto, entre otros Estados musulmanes.

Con información de EFE