El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán con una contundente respuesta al ataque “sorpresa” contra una base aérea estadounidense en Jordania.

El republicano explicó que las fuerzas estadounidenses tuvieron solo unos minutos para interceptar y derribar los misiles balísticos lanzados por Teherán, y agregó que revisó un vídeo en el que se observa como los militares comunicaban coordenadas en tiempo real durante la operación.

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense y anti-Trump en una calle de Teherán, Irán, el 27 de julio de 2026. Foto: FE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Una mujer pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense y anti-Trump en una calle de Teherán, Irán, el 27 de julio de 2026. Foto: FE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

La advertencia de Trump a Irán por ataque a base en Jordania

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) reivindicó este miércoles el ataque, que tuvo lugar en una jornada de renovado fuego cruzado, en la que EE.UU y Arabia Saudí ejecutaron bombardeos de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak.

Washington respondió así a más de treinta ataques con drones dirigidos por la IRGC contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, según informó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

El presidente estadounidense calificó de “cáncer” a estos grupos y advirtió de que estudia nuevas acciones contra ellos.

Estos ataques elevan la temperatura y mantienen en vilo las negociaciones en la guerra, que ya supera los cinco meses, después de que Trump ordenara una pausa en las hostilidades para avanzar un diálogo de paz estancado.

Con información de EFE

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