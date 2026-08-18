Existen dos rutas de formación: las carreras técnicas especializadas y las universitarias, cuyos tiempos de formación varían de tres a cinco años, respectivamente.

¿Cuánto cuesta estudiar videojuegos?

Aarom del Carpio, coordinador especialista de la Facultad de Diseño y Comunicaciones de Cibertec, explica a Gestión que una carrera técnica de dos años puede representar una inversión de S/ 12,000 a S/ 20,000 considerando pensiones y matrículas ; sumado a ello, una computadora de hasta S/ 7,000 que tenga motores de videojuegos, modelado 3D y render en condiciones adecuadas.

“En software, la inversión es menor porque herramientas como Unity, Unreal Engine o Blender ofrecen versiones gratuitas o licencias educativas. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes priorizar una buena memoria RAM, una tarjeta gráfica equilibrada y almacenamiento SSD antes que comprar el equipo más caro desde el inicio”, comenta a Gestión.

En tanto, Renzo Guido, coordinador de la carrera Dirección y Gestión de Proyectos de Videojuego de Toulouse Lautrec, considera que un equipo de trabajo para comenzar puede ser una computadora de S/ 2,500, aunque luego se requerirá invertir en piezas más potentes.

El desarrollo de videojuegos ofrece oportunidades laborales en programación, diseño, animación, producción y otras especialidades. Foto: Federico PARRA / AFP

Los perfiles que busca la industria

Guido precisa que la carrera de videojuegos no significa únicamente dedicarse a la programación, por lo que un egresado puede trabajar como:

Game designer

Programador

Artista 2D o 3D

Animador

Technical Artist

Diseñador UX/UI

Productor

Tester o Project Manager

Especializaciones en narrativa, sonido y realidad aumentada

Esta diversidad responde a la propia naturaleza de un videojuego, que requiere del criterio de profesionales de diversas áreas. Por ello, los especialistas destacan que, además del conocimiento de una herramienta específica, las empresas buscan talentos capaces de integrarse a equipos y participar en procesos de producción reales.

Guido señala que no basta con saber utilizar un software porque las empresas buscan personas que sepan producir, y si bien Unity y Unreal son herramientas fundamentales, también son claves la programación, modelado y animación 3D, integración de assets, optimización, control de versiones como Git y testing.

“Y hay una habilidad que considero igual de importante: trabajar en equipo. Un videojuego es un producto multidisciplinario; saber comunicarse, recibir feedback, resolver problemas y cumplir tiempos puede marcar la diferencia entre un buen estudiante y un buen profesional”, añade.

Del Carpio subraya que el inglés también es un criterio elemental para la búsqueda de empleo en el sector videojuegos porque la documentación, los foros, los tutoriales, los errores técnicos y buena parte de las reuniones con equipos internacionales se ejecutan en este idioma . “No es un complemento, es parte de su caja de herramientas”, considera.

En Latinoamérica, el portugués también puede ser una lengua estratégica, considerando el peso de Brasil en la industria del gaming —tiene más de 318 estudios y empresas de desarrollo de videojuegos—; mientras que el francés para Canadá y Francia. Respecto al japonés o coreano, Del Carpio reconoce que son valiosos para mercados específicos, aunque requieren una especialización cultural y lingüística mayor.

Guido sostiene que presentar videojuegos o proyectos terminados permite demostrar qué sabe hacer realmente un candidato y cuál fue su participación en un proyecto. “Es ideal llegar al egreso con título, experiencia práctica y portafolio”, recalca.

Salarios iniciales de desarrolladores de videojuegos varían de S/1,500 a S/3,000, mientras perfiles senior superan S/7,000.

¿Cuánto puede ganar un profesional de videojuegos?

Si bien no existe una estadística nacional sólida que permita fijar un salario promedio exclusivo para la industria de videojuegos, Guido comenta que un profesional puede comenzar aproximadamente entre S/ 1,500 y S/ 2,500 mensuales, aunque para Del Carpio, un junior recibe hasta S/ 3,000 en el mercado local.

Con la experiencia, el salario puede subir sustancialmente. Desde TLS señalan que pueden superar los S/ 5,000 o S/ 7,000 tras varios años de especialización. Un perfil senior, líder técnico o especialista en programación avanzada, IA o arte técnico, puede traspasar los S/ 7,500.

Dichos montos no deben verse como una escala salarial oficial, dado que el ingreso depende del rol, la experiencia, contratación, portafolio y mercado del profesional.

Si bien el mercado laboral peruano en videojuegos aún es pequeño —33 estudios, según datos de DeVuego—, lo que se traduce en un campo laboral sin contrataciones masivas, el trabajo remoto acerca a oportunidades en educación, publicidad, simulación, experiencias inmersivas y realidad virtual con compañías extranjeras.

“El Perú es visto como un mercado emergente, con profesionales creativos, adaptables y con una identidad cultural muy rica para construir historias y mundos propios. Todavía necesitamos ganar mayor visibilidad internacional, sumar más créditos publicados y fortalecer el inglés y la disciplina de producción”, concluye Del Carpio.