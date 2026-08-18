El desarrollo de videojuegos en Perú se presenta como una alternativa profesional viable. Las habilidades en inglés y trabajo en equipo también son cruciales para ingresar al mercado. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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A poco del Día del Gamer, vale resaltar que el desarrollo de videojuegos gana espacio como una alternativa profesional en el Perú. Expertos consultados por Gestión aclaran que no basta con poseer un título para ingresar a esta industria, sino una serie de habilidades que pueden abrirnos puertas en el extranjero y remuneraciones por encima de los S/ 7,000.

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