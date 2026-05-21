Los esports han pasado de ser un pasatiempo a un producto de entretenimiento global con audiencias millonarias. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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Lo que comenzó como competencias informales entre jugadores -en arcades, consolas y luego cabinas de internet- se ha convertido en una industria global que moviliza audiencias millonarias y atrae a grandes marcas. En el Perú, los esports han seguido una ruta similar, aunque con un desarrollo más fragmentado: existe talento competitivo y casos de éxito internacional, pero el mercado local aún busca consolidarse.

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