Juan Carlos Chamy, VP de Advertising & Sponsorship Sales de 1190 Sports, resaltó la incursión de la compañía en el competitivo mundo de los esports (una industria que duplica el valor del cine y la música), tras sellar una alianza con Liga ACE Esports, organización líder en torneos de esports en Latinoamérica.

“Hace unos meses ingresamos al mundo de los e-sports, que va más allá de los videojuegos deportivos: son competencias con equipos y premios. Vimos un espacio de sinergia entre marcas y patrocinadores, y decidimos dar este paso para aplicar nuestra experiencia comercializando derechos deportivos en la región”, señaló a Gestión.

Y es que los e-sports crecen a un ritmo acelerado en la región, y nuestro país se ha consolidado como uno de los mercados más relevantes dentro de la industria del gaming. “Perú es un mercado muy importante dentro de la industria de los videojuegos. Solo en 2024 alcanzó más de US$ 160 millones, con un crecimiento anual de entre 7% y 8%. Para este año se espera que llegue a US$ 181 millones y, hacia 2027, que supere los US$ 200 millones”, resaltó.

El crecimiento del mercado está respaldado por la penetración de la fibra óptica en el país, que garantiza condiciones de conectividad más estables. “En Perú, el 64% de los videojuegos se juegan en smartphones y el 36% en PC”, indicó.

1190 Sport más allá del fútbol, la apuesta por los e-sports

El acuerdo entre 1190 Sports y Liga ACE no solo abre la puerta a un mercado en expansión, sino que también permite a las marcas conectar con audiencias jóvenes seguidoras de competencias digitales.

“Queremos conectar con los fans más jóvenes, como la Generación Z. En promedio, estos videojuegos concentran a un público de entre 18 y 34 años, con una proporción aproximada de 70% hombres y 30% mujeres”, explicó.

La proyección inicial contempla la comercialización de los patrocinios de títulos como Counter Strike 2, Valorant, League of Legends y Rocket League.

“Estos títulos cuentan con un calendario de competencias durante todo el año, en el que nosotros comercializamos los patrocinios in-game, es decir, todo lo que ocurre en pantalla y en las transmisiones a través de Twitch o YouTube. Con ello buscamos conectar con los fans y generar sinergias con nuestros principales clientes en la región, que son los grandes patrocinadores”, dijo.

La segunda fase de 1190 Sport en este segmento: ¿La transmisión?

Además de los patrocinios, 1190 Sports busca impulsar con esta alianza el desarrollo de eventos junto a Liga ACE. “Otra área de negocio que buscamos potenciar es la organización de competencias en Chile, Perú y Brasil, enfocándonos en los títulos con mayor penetración en cada mercado”, detalló el ejecutivo.

Sin embargo, estos proyectos corresponden a la primera fase de la alianza, mientras que la segunda incluiría los derechos de transmisión de las competiciones electrónicas.

“Podrían ser derechos de transmisión en plataformas de streaming. Por ejemplo, 1190 forma parte del holding FZ Sports, y una de nuestras unidades de negocio es Fanatiz, nuestra plataforma de streaming donde generamos contenido para la industria del fútbol. Esa misma plataforma podría estar disponible como una señal dedicada al mundo de los esports”, explicó.

Es importante señalar, que el acuerdo entre 1190 Sports y Liga ACE Esports tiene alcance regional. Si bien hoy el mayor foco está en Perú, también se están desarrollando iniciativas en Chile y Brasil.

1190 Sports ve a los esports como nuevo motor de ingresos

Con más de 3.4 millones de fans ya consolidados en la comunidad de Liga ACE, y una audiencia global proyectada de 640 millones de espectadores de esports para 2024, 1190 Sports busca posicionarse como actor relevante dentro del ecosistema regional de competencias electrónicas.

“Ya somos líderes en la gestión de derechos de transmisión y patrocinio en el deporte, y estoy convencido de que también nos convertiremos en referentes de los esports en la región”, aseguró el ejecutivo.

La firma proyecta que, en los próximos años, las ventas vinculadas a los esports representen al menos una participación de dos dígitos en su market share. “Esperamos lograr tasas de crecimiento anual compuestas de entre 8% y 10% en el plan estratégico 2025-2030 para el mundo de los esports, considerando todo lo relacionado con patrocinios, eventos y transmisiones, entre otros”, dijo.

Más datos sobre los Esports

El mercado global de videojuegos está valuado en U$S 187 mil millones en 2024 y proyecta superar los U$S 213 mil millones en 2027, según Newzoo Global Games Market Report. Audiencia. De acuerdo con Statista, las audiencias de esports siguen creciendo, se estima llegue a 640.8 millones la audiencia global proyectada para este año.

Latinoamérica cuenta con más de 350 millones de jugadores, según Think with Google y Pan american World. Copa del Mundo. La última Copa Mundial de esports celebrada en 2024 en Arabia Saudita, fue el evento más grande del mundo, con 23 competencias y un premio acumulado de más de U$S 62 millones.

Brasil se ha convertido en una potencia mundial en esports, siendo actualmente el tercer país con mayor cantidad de jugadores a nivel global, luego de los EE.UU. y China Market Share. Dentro de la industria del gaming, los esports concentran entre el 6% y el 8% de los ingresos.

