El mercado de smartphones en Perú muestra un crecimiento limitado del 3.2% en importaciones durante el segundo trimestre. La incertidumbre política afecta la inversión, aunque la demanda de smartphones de gama baja y media sigue en aumento. Foto: Osiptel
Fernando Cuadros Concha
Fernando Cuadros Concha

La importación de smartphones creció apenas 3.2% durante el segundo trimestre de este año, de acuerdo con un reporte de Dominio Consultores. Se observa una tendencia de variación más acotada debido a la saturación del mercado: 3 de cada 4 peruanos tienen un celular inteligente, y 9 de cada 10 hogares, posee al menos uno —en datos de Osiptel—.

