En lo que va del año se han registrado más de 6,000 denuncias por ataques cibernéticos, de los cuales el fraude informático es el más común (69%), de acuerdo al registro del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol).

El general Ernesto Castillo Fuerman, jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Estadísticas del Ministerio de Defensa (Mindef) realizó una demostración de cómo los ciberdelincuentes pueden hackear tu celular y acceder a toda tu información utilizando un software espía gratuito obtenido de la Dark Web.

“¿Cómo ha ingresado este software al celular de la víctima? Es lo primero que nos preguntamos, en este caso el ciberdelincuente ha observado que la víctima navega mucho por redes sociales y le gustan las ofertas. La persona al hacer clic en el enlace de esa oferta “increíble”, lo que realmente está sucediendo es que en un segundo plano este software ingresa al dispositivo, una vez instalado puede verlo a usted, puede activar la cámara, el micrófono, ver lo que teclea en el celular y robarle toda la información. Toma control del celular y se vuelve como un “celular zombi””, explica el experto a Andina.

El general Ernesto Castillo agrega que los ciberdelincuentes emplean la cadena de la muerte. Es decir primero investigan bien a la víctima, eso le toma más tiempo, incluso semanas.

“Ellos investigan qué le gusta, que no le busca y cuando ya tienen claro sus vulnerabilidades, la siguiente etapa es crear el arma, el virus o el enlace que va justamente con esta herramienta espía. Lógicamente si la persona hace clic y acepta, el virus ingresará al celular en un segundo plano y tomará control de todo”, detalla.

¿Cómo evitarlo?

Hay formas de evitar ser víctima de la ciberdelincuencia, una de las más importantes es la higiene cibernética. Se trata de normas básicas que cualquier persona debe realizar cuando usa un celular, una computadora o cualquier dispositivo informático.

“Por ejemplo, no hacer clic en ningún enlace, no usar un USB desconocido en su laptop, no conectarse a Wi-Fi públicas gratuitas o creer que un antivirus no es seguro. Asimismo, hay que tener claves o contraseñas robustas, si es posible tener dos autenticaciones con biometría”, recomienda el general Ernesto Castillo.

También se advierte sobre la vulnerabilidad de los niños al utilizar dispositivos móviles, ya que pueden ser víctimas de un software malicioso a través de redes sociales y juegos en línea, comprometiendo información confidencial y exponiéndose a fraudes informáticos.

La encriptación de los datos también es una forma de proteger la información sensible en los dispositivos móviles a través de la creación de una “caja fuerte digital” protegida por contraseñas robustas.

Con el auge de la inteligencia artificial, los ciberdelincuentes hacen uso de esta tecnología para el análisis de perfiles de víctimas a través de la ingeniería social (identificación de gustos y vulnerabilidades). Sin embargo, la inteligencia artificial también puede ser empleada para la protección y la identificación de correos o fuentes falsas.

Cifras que alarman

Solo el 2024 se reportaron 42,000 denuncias por delitos informáticos, lo que representa un aumento de casi el 40% a comparación de los casos reportados en el 2023, de acuerdo a data del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol).

Las regiones con más casos fueron Lima Metropolitana, Piura, La Libertad, Arequipa, Lambayeque y el Callao. En el 2025, solo entre enero y marzo, se han reportado más de 6,000 denuncias por delitos informáticos, siendo el fraude informático, el más denunciado con un 69%.

Asimismo, en Lima, el año pasado, los ciberdelincuentes han robado más de S/ 80 millones y en lo que va el año van S/ 6 millones. Incluso se compara la rentabilidad de la ciberdelincuencia con el narcotráfico y el tráfico de armas, destacando su bajo costo al utilizar software gratuito de la Dark Web.