El Ministerio Público realizó 18, 407 acciones preventivas en todo el país entre el 28 de mayo y el 8 de junio para resguardar el orden público durante la segunda vuelta presidencial de las Elecciones 2026.

La estrategia de fiscalización penal movilizó a cerca de 7,000 fiscales del subsistema de Prevención del Delito y de otras fiscalías especializadas en las distintas regiones.

El despliegue institucional abarcó las etapas previas, centrales y posteriores de la jornada de votación del 7 de junio y, según el Observatorio de Criminalidad, se detuvo a 72 personas por presuntos delitos electorales.

Asimismo, las intervenciones fiscales permitieron registrar 116 incidencias de relevancia penal entre el 6 y el 7 de junio, cuyas denuncias están siendo tramitadas por las fiscalías corporativas competentes en cada jurisdicción.

La clasificación de los delitos detectados indica que 86 casos estuvieron relacionados directamente con presuntas irregularidades en las actas oficiales de sufragio.

Además, el Ministerio Público procesó 19 denuncias por presunta suplantación de identidad de votantes, 3 reportes por destrucción de material electoral y 3 casos de propaganda política difundida fuera del horario permitido.

También se registró 1 caso de incautación de presunto material electoral adulterado, 1 de discriminación y 3 sucesos calificados como otras ocurrencias logísticas.

Cada carpeta de investigación fiscal cuenta con los elementos materiales incautados por la Policía Nacional del Perú. Las investigaciones preliminares buscan identificar las responsabilidades individuales de los ciudadanos implicados en los hechos que alteraron el normal desarrollo del escrutinio.

El reporte geográfico indica que el distrito fiscal de Lima Norte concentró la mayor cantidad de intervenciones, con 8 personas detenidas.

Las regiones de Ica y La Libertad reportaron 7 detenidos cada una, seguidas por el Callao con 6, mientras que Cajamarca y Cusco registraron 5 detenidos por sede administrativa.

Otras intervenciones se distribuyeron en Áncash, Huánuco, Lima Noroeste, San Martín y Santa con 3 cada una; Amazonas, Lambayeque, Lima Centro, Lima Este, Piura y Ucayali con 2 cada una, completándose el balance con 1 detenido en cada una de las sedes de Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huaura, Loreto, Sullana, Tacna y el área periférica.