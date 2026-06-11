Fiscalía reportó 72 detenidos y 116 incidencias durante proceso electoral. Foto: EFE.
Fiscalía reportó 72 detenidos y 116 incidencias durante proceso electoral. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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durante la segunda vuelta presidencial de las Elecciones 2026.

y de otras fiscalías especializadas en las distintas regiones.

se detuvo a 72 personas por presuntos delitos electorales.

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Asimismo,

La clasificación de los delitos detectados indica que 86 casos estuvieron relacionados directamente con presuntas irregularidades en las actas oficiales de sufragio.

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Además, el Ministerio Público procesó 19 denuncias por presunta suplantación de identidad de votantes, 3 reportes por destrucción de material electoral y 3 casos de propaganda política difundida fuera del horario permitido.

También

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Cada carpeta de investigación fiscal cuenta con los elementos materiales incautados por la Policía Nacional del Perú. Las investigaciones preliminares buscan identificar las responsabilidades individuales de los ciudadanos implicados en los hechos que alteraron el normal desarrollo del escrutinio.

El reporte geográfico indica que el distrito fiscal de Lima Norte concentró la mayor cantidad de intervenciones, con 8 personas detenidas.

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Las regiones de Ica y La Libertad reportaron 7 detenidos cada una, seguidas por el Callao con 6, mientras que Cajamarca y Cusco registraron 5 detenidos por sede administrativa.

Otras intervenciones se distribuyeron en Áncash, Huánuco, Lima Noroeste, San Martín y Santa con 3 cada una; Amazonas, Lambayeque, Lima Centro, Lima Este, Piura y Ucayali con 2 cada una, completándose el balance con 1 detenido en cada una de las sedes de Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huaura, Loreto, Sullana, Tacna y el área periférica.

La Fiscalía procesó 19 denuncias por presunta suplantación de identidad de votantes, 3 reportes por destrucción de material electoral y 3 casos de propaganda política difundida fuera del horario permitido. | Foto: El Comercio
La Fiscalía procesó 19 denuncias por presunta suplantación de identidad de votantes, 3 reportes por destrucción de material electoral y 3 casos de propaganda política difundida fuera del horario permitido. | Foto: El Comercio

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