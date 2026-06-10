La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló este miércoles que su organización política dispone de copias de la totalidad de las actas electorales y reiteró que esperará el pronunciamiento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para conocer el resultado definitivo de la segunda vuelta.

Durante declaraciones a la prensa, la lideresa fujimorista indicó que corresponde a las autoridades electorales informar el desenlace del proceso una vez concluido el conteo de votos.

“Hemos dicho que vamos a esperar las cifras oficiales, pero sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, pues nos da mucho aliento” , manifestó.

Asimismo, aseguró que el equipo de personeros de Fuerza Popular viene realizando un seguimiento detallado de los resultados.

“El comando de personeros tiene copia de todas las actas. Ellos han hecho ya el análisis, pero vuelvo a repetir, a quienes participamos en esta elección nos corresponde pronunciarnos después que las instituciones emitan el resultado final”, sostuvo.

Keiko Fujimori indicó que Fuerza Popular cuenta con copias de todas las actas electorales a nivel nacional. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec.

Reitera que habló de un empate técnico

Fujimori también se refirió a los cuestionamientos formulados por Juntos por el Perú (JP) contra el presidente ejecutivo de IPSOS Perú, Alfredo Torres, a raíz de sus declaraciones sobre posibles variaciones en el conteo de votos respecto de las proyecciones difundidas por la encuestadora.

El conteo rápido de IPSOS otorgó a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, el 50.3% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori obtuvo el 49.7%.

Ante ello, la candidata de Fuerza Popular recordó que su agrupación política advirtió desde el inicio que la diferencia entre ambos postulantes se encontraba dentro del margen de error, por lo que calificó el escenario como un empate técnico.

“Yo entiendo, bueno, las encuestadoras hacen su trabajo, hacen una predicción, tenía un margen de error y eso hay que entenderlo. Por eso desde un comienzo dijimos que hay un empate técnico”, expresó.

“El señor Roberto Sánchez ha dicho que va a respetar los resultados finales, y yo a esa declaración me remito”, sentenció, consultada sobre las declaraciones de Roberto Sánchez respecto a presuntas irregularidades en el conteo de votos.