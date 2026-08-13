Lima Metropolitana afrontará un periodo de mayor humedad, nubosidad y presencia de lloviznas entre el 14 y el 18 de agosto, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Las precipitaciones se presentarían de manera dispersa a lo largo de la costa, desde La Libertad hasta Tacna, aunque Lima concentraría las condiciones de mayor interés.

En la capital, los acumulados más altos se registrarían principalmente en los distritos de la zona sur, con valores alrededor de 2,0 milímetros (mm).

En otros sectores de Lima Metropolitana, los registros de precipitación podrían alcanzar valores cercanos a 3,0 mm.

De acuerdo con los especialistas del Senamhi, este escenario responde a la intensificación de los vientos del sur frente a la costa. Esta condición favorecerá un incremento de la humedad y, como consecuencia, una mayor cobertura nubosa en la capital.

Además, se espera la presencia de niebla o neblina, principalmente durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana. El fenómeno tendría mayor incidencia en los sectores próximos al litoral.

El Senamhi pronostica precipitaciones dispersas en la costa, con mayor incidencia en Lima. La humedad y la nubosidad aumentarían durante las noches y mañanas. Foto: Senamhi

Pese al predominio de condiciones grises, el Senamhi señaló que no se descartan intervalos de brillo solar, especialmente durante las horas de la tarde.