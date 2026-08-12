Se prevé una incidencia fuerte del Fenómeno El Niño durante el verano 2026-27. | Foto: GEC.
Se prevé una incidencia fuerte del Fenómeno El Niño durante el verano 2026-27. | Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Aun con un crecimiento económico criticado por su moderación, el mercado laboral peruano continuó mostrando avances en los últimos meses, tanto en términos de ocupación como de formalidad.

TE PUEDE INTERESAR

Presidenta Fujimori anuncia comisión especial para enfrentar al Fenómeno El Niño
El Niño no solo podría traer huaicos e inundaciones: sequía golpearía a estas regiones
El Niño: más de 1,000 intervenciones en ríos y quebradas no tienen presupuesto
‘El Niño’ fuerte: Alertan posible riesgo de colapso de puentes para acceso a aeropuerto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.