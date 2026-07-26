El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió a S/ 3,475 en promedio (S/ bruto, por mes) en junio 2026, según data del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.
Esto significa, muestra la información, un incremento de 1.22% respecto al mes previo (mayo 2026: S/ 3,433) y una expansión de 5.76% si se compara con el sexto mes del 2025.
Aunque inicialmente Bumeran había mencionado que el contexto económico había creado un escenario más previsible, lo que habría llevado a los profesionales a moderar sus expectativas salariales, con el pasar de los meses la situación dio un giro.
“Los datos muestran un mercado laboral que avanza de manera gradual. Las expectativas salariales siguen creciendo de forma moderada, alcanzando el nivel más alto del primer semestre en junio. La tendencia de crecimiento sugiere que los talentos comienzan a valorar con mayor optimismo sus posibilidades de crecimiento profesional y económico”, explica Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint.
El incremento se registró a todo nivel: el salario requerido para los puestos junior subió a S/ 2,365 y para las posiciones semisenior y senior a S/ 3,491 el mes pasado.
Asimismo, lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor se ubicó en S/ 5,569 en promedio, ligeramente por encima de los meses previos y, esta vez, dando pasos hacia el pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado.
En el segmento jefe / supervisor, Sistemas es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 12,000). En el segmento senior / semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Impuestos registran la mayor pretensión salarial (S/ 5,200). En el segmento junior, el puesto de Urbanismo es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 5,000).
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Puestos de trabajo: expectativas
Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa.
Posiciones junior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Evaluación Económica: S/ 3,500
Corporate Finance / Banca Inversión: S/ 1,600
- COMERCIAL
Planeamiento Comercial: S/ 3,000
Call Center: S/ 1,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Responsabilidad Social: S/ 3,000
Comunicaciones Internas: S/ 1,800
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Urbanismo: S/ 5,000
Asistente de Tráfico: S/ 1,825
- RECURSOS HUMANOS
Compensación y Planilla: S/ 2,500
Selección: S/ 2,000
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Seguridad Informática: S/ 3,500
Soporte técnico: S/ 2,000
- OTROS
Gerencia / Dirección General: S/ 4,000
Pasantía / Trainee: S/ 1,130
Posiciones senior y semisenior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Impuestos: S/ 5,200
Administración: S/ 2,500
- COMERCIAL
Desarrollo de Negocios: S/ 4,000
Atención al Cliente: S/ 1,700
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Comunicaciones Internas: S/ 4,500
Community Management: S/ 2,200
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/ 5,000
Ingeniería en Alimentos: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Administración de Personal: S/ 4,000
Selección: S/ 3,000
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Liderazgo de Proyecto: S/ 5,000
Sistemas: S/ 2,700
- OTROS
Ingeniería Geológica: S/ 5,000
Turismo: S/ 1,500
La brecha salarial de género
En junio, el salario requerido promedio por los hombres fue de S/ 3,552 por mes, mientras que el solicitado por las mujeres es de S/ 3,327 por mes.
De esta manera, la brecha salarial según género es de 6.77% a favor de los varones, una disminución de 2.46 puntos porcentuales respecto al mes anterior, y el nivel más bajo de lo que va del año.
En comparación con el mes anterior, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó un 0.76%, mientras que el de las mujeres subió un 3.09%.
La participación según género en el segmento junior representa un 55.14% para hombres y un 44.86% para mujeres. En los niveles semisenior y senior llega a un 68.40% para hombres y un 31.60% para mujeres. En los puestos de supervisor o jefe es de un 72.90% para hombres y un 27.10% para mujeres.