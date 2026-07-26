Pretensiones salariales suben a S/ 3,475 en junio, según Bumeran. (Foto: iStock)
Pretensiones salariales suben a S/ 3,475 en junio, según Bumeran. (Foto: iStock)
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Redacción Gestión
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El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió a S/ 3,475 en promedio (S/ bruto, por mes) en junio 2026, según data del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.

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