Esto significa, muestra la información, un incremento de 1.22% respecto al mes previo (mayo 2026: S/ 3,433) y una expansión de 5.76% si se compara con el sexto mes del 2025.

Aunque inicialmente Bumeran había mencionado que el contexto económico había creado un escenario más previsible, lo que habría llevado a los profesionales a moderar sus expectativas salariales, con el pasar de los meses la situación dio un giro.

“Los datos muestran un mercado laboral que avanza de manera gradual. Las expectativas salariales siguen creciendo de forma moderada, alcanzando el nivel más alto del primer semestre en junio. La tendencia de crecimiento sugiere que los talentos comienzan a valorar con mayor optimismo sus posibilidades de crecimiento profesional y económico”, explica Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint.

El incremento se registró a todo nivel: el salario requerido para los puestos junior subió a S/ 2,365 y para las posiciones semisenior y senior a S/ 3,491 el mes pasado.

Asimismo, lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor se ubicó en S/ 5,569 en promedio, ligeramente por encima de los meses previos y, esta vez, dando pasos hacia el pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado.

En el segmento jefe / supervisor, Sistemas es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 12,000). En el segmento senior / semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Impuestos registran la mayor pretensión salarial (S/ 5,200). En el segmento junior, el puesto de Urbanismo es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 5,000).

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Puestos de trabajo: expectativas

Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa.

Posiciones junior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Evaluación Económica: S/ 3,500

Corporate Finance / Banca Inversión: S/ 1,600

COMERCIAL

Planeamiento Comercial: S/ 3,000

Call Center: S/ 1,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Responsabilidad Social: S/ 3,000

Comunicaciones Internas: S/ 1,800

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Urbanismo: S/ 5,000

Asistente de Tráfico: S/ 1,825

RECURSOS HUMANOS

Compensación y Planilla: S/ 2,500

Selección: S/ 2,000

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Seguridad Informática: S/ 3,500

Soporte técnico: S/ 2,000

OTROS

Gerencia / Dirección General: S/ 4,000

Pasantía / Trainee: S/ 1,130

El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió ligeramente a S/ 3,475 en promedio (S/ bruto, por mes). (Foto: iStock)

Posiciones senior y semisenior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Impuestos: S/ 5,200

Administración: S/ 2,500

COMERCIAL

Desarrollo de Negocios: S/ 4,000

Atención al Cliente: S/ 1,700

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Comunicaciones Internas: S/ 4,500

Community Management: S/ 2,200

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/ 5,000

Ingeniería en Alimentos: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Administración de Personal: S/ 4,000

Selección: S/ 3,000

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Liderazgo de Proyecto: S/ 5,000

Sistemas: S/ 2,700

OTROS

Ingeniería Geológica: S/ 5,000

Turismo: S/ 1,500

Lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,569 en promedio. (Foto: iStock)

La brecha salarial de género

En junio, el salario requerido promedio por los hombres fue de S/ 3,552 por mes, mientras que el solicitado por las mujeres es de S/ 3,327 por mes.

De esta manera, la brecha salarial según género es de 6.77% a favor de los varones, una disminución de 2.46 puntos porcentuales respecto al mes anterior, y el nivel más bajo de lo que va del año.

En comparación con el mes anterior, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó un 0.76%, mientras que el de las mujeres subió un 3.09%.

La participación según género en el segmento junior representa un 55.14% para hombres y un 44.86% para mujeres. En los niveles semisenior y senior llega a un 68.40% para hombres y un 31.60% para mujeres. En los puestos de supervisor o jefe es de un 72.90% para hombres y un 27.10% para mujeres.