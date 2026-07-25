Corte Suprema define qué incumplimientos pueden ser una falta grave durante descanso médico. Foto: ANDINA.
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Gerardo Rosales Diaz
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Las empresas suelen exigir que los trabajadores cumplan determinadas reglas mientras se encuentran con descanso médico, pero ¿hasta qué punto el incumplimiento de esas obligaciones puede justificar un despido?

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