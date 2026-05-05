Más de 12 millones de personas en el Perú trabajan bajo la informalidad. | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La informalidad en el Perú es un problema estructural y tiene diversos impactos, tanto a nivel macroeconómico como directamente en las personas. En este contexto, a inicios de este mes, el Gobierno aprobó y publicó la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral (ENFL) 2026–2040. Según un análisis de Horizonte Laboral, se trata del primer marco integral que articula más de 20 entidades del Estado bajo el objetivo de atender esta problemática.

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