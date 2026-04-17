Una persona en transición laboral que está mejor informada y mejor conectada con el mercado tiene muchas más posibilidades de encontrar trabajo. En esta edición de 20 en empleabilidad, Fernando Miranda, consultor asociado de LHH Perú, nos explica cómo abordar adecuadamente una reunión o cita de red de contactos cuando estás en búsqueda de empleo.

La red de contactos está conformada por personas conocidas que poseen información valiosa, experiencia y conexiones que pueden acercarnos a oportunidades laborales que aún no son visibles. En esencia esta nos permite descubrir oportunidades que existen en el mercado a través de la información que fluye entre las personas.

Miranda señala que muchas personas no aprovechan su red de contactos como podrían hacerlo, y que el problema es que, en muchos casos, no saben cómo solicitarla.

Recomienda entender que no se trata de pedir trabajo, sino de solicitar una conversación. Por ejemplo: “Estoy desarrollando mi red de contactos y quiero entender mejor el mercado. Tu experiencia es muy valiosa y me ayudaría mucho poder conversar contigo”. El mensaje cambia completamente: ya no estás pidiendo empleo, sino tiempo e información.

Por último, agrega que siempre es importante agradecer el tiempo de la otra persona.