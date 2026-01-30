La autenticidad convence: cómo destacar en una entrevista laboral. Foto 20 en Empleabilidad
La entrevista dentro de un proceso de selección es, sin duda, una etapa clave, ya que en ella se evalúa si el candidato cumple realmente con el perfil requerido. En esta edición de 20 en empleabilidad, Giselle Rodríguez, líder del área de Talent Connect en LHH DBM Perú, comparte tres consejos para lograr una entrevista auténtica, natural y espontánea, capaz de convencer al entrevistador y abrir el camino hacia la siguiente etapa: la contratación.

Entre sus recomendaciones, Rodríguez destaca la importancia de la preparación. Además de investigar sobre la empresa y el sector, sugiere analizar detenidamente el perfil del puesto y reflexionar sobre cómo la experiencia y los conocimientos propios se alinean con la posición, así como identificar el valor agregado que se puede ofrecer. Asimismo, aconseja mantener la calma durante la entrevista y expresar agradecimiento al finalizar el encuentro.

“Convencer en una entrevista radica en mostrar con autenticidad el valor que podemos aportar. Prepararse con dedicación, mantener la calma y agradecer con sencillez son acciones que no solo reflejan interés y profesionalismo, sino que también nos ayudan a conectar con el entrevistador”, puntualizó.

