Prepararte para una entrevista va mucho más allá de leer la descripción del puesto. El mercado laboral es cada vez más competitivo, digital y exigente. Según McKinsey, la tasa de aceptación de ofertas ha caído a alrededor del 56%, lo que refleja procesos de selección más rigurosos y candidatos más cuidadosos al momento de elegir.

En esta edición de 20 en Empleabilidad, Mariella Soto, consultora Asociada de LHH DBM Perú, comparte seis pasos esenciales para llegar al día de tu entrevista con seguridad, enfoque y una propuesta clara.

Entre las recomendaciones se encuentran: revisar la descripción del puesto e identificar los requisitos clave, diseñar una presentación personal de 60 segundos, confirmar el formato de la entrevista y eliminar posibles riesgos técnicos, así como preparar preguntas inteligentes para el entrevistador. Asimismo, destaca la importancia de cuidar la comunicación no verbal.

“En un mercado dinámico, la mejor estrategia es llegar preparado, mostrar autenticidad y demostrar que eres un profesional en constante evolución. Esa combinación es difícil de ignorar”, señaló.