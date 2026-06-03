En este mecanismo de financiamiento participativo, también denominado crowdfunding, varias personas aportan fondos para desarrollar un proyecto. Una plataforma de crowdfunding que opera en Perú es inversiones.io.

Esta plataforma viene impulsando proyectos destinados a la vivienda social -inmuebles con precios de menos de S/ 200,000- pues al ser unidades de bajo presupuesto y contar con un subsidio de parte del Estado, tienen un rápido desarrollo y colocación de ventas en el mercado, indicó José Bueno, CCO de Inversiones.io Gestión Patrimonial.

“Los proyectos tienen un periodo de construcción rápido, de entre 5 a 8 meses. Ello genera que la inversión tenga un rendimiento de entre 15% a 25% de tasa de interés anual ”, subrayó Bueno, quien también es profesor de ESAN.

Agregó que no existe un mínimo de inversión requerida. Pueden darse desde pequeños aportes de S/ 5,000 a S/ 10,000; o incluso hay casos de grandes inversiones que pueden llegar a S/ 1 millón.

Vivienda social impulsa inversión inmobiliaria

José Bueno destacó que el Estado peruano mantiene desde hace años la política de subsidios para apoyar el desarrollo de la vivienda social, a pesar de los cambios de gobierno. Estima que ello se mantendrá en el futuro, cualquiera que sea el ganador de la elección presidencial en Perú.

“En los niveles C y D hay un déficit habitacional de 2 millones de viviendas. Esta brecha al ser grande difícilmente va a ser cubierta en el mediano plazo. Por eso la vivienda social tiene una sobredemanda en comparación de los otros segmentos de viviendas”, refirió Bueno.

Agregó que en las regiones de Lambayeque e Ica se registran los mayores crecimientos de proyectos de vivienda social .

La incertidumbre electoral afecta el desarrollo de los proyectos inmobiliarios destinados al segmento A y B, pero no a la vivienda social de los segmentos C y D, coincidieron analistas del sector.

Tras el resultado de la primera vuelta del 12 de abril, se empezaron a registrar postergaciones en las decisiones de compra de inmuebles de los segmentos A y B, indicaron. “ Desde la segunda quincena de abril vemos una disminución o una pausa en la colocación de unidades, debido a la incertidumbre que viene teniendo el mercado . El cliente quiere esperar hasta después de las elecciones para poder tomar un crédito”, subrayó Humberto Marín, director comercial del grupo inmobiliario Conforta.

Agregó que este efecto se da sobre todo en el segmento de precios A y B, con precios de inmuebles desde S/ 450,000 a más . “Es en Lima Top en donde se refleja con mayor énfasis la precaución. En distritos como Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. Y también en las zonas límites con Lima top, en Surquillo, Magdalena, Lince y Barranco”, refirió Marín.

Por su parte Jorge Campos, gerente general de la gestora inmobiliaria Proper, coincidió en que se registra un freno en la venta de viviendas de los segmentos A y B. “Se han tomado una pausa automática para decidir. Tanto la compra para vivienda como para inversión han decidido esperar”, subrayó.

En cambio, las ventas de viviendas en los segmentos C y D mantienen su ritmo. “ Esos segmentos no han parado, han continuado demandando pues la economía es más informal. Y lo que pasa en el gobierno no le afecta mucho. Su decisión de compra no está tan influenciada con lo que pase a nivel político . Es distinto al segmento formal de la economía, que lo toma con mayor prudencia, pues sus ingresos podrían afectarse ante posibles leyes radicales, con pérdida de empleo o restricción de acceso al crédito o aumento de las tasas de interés, todo eso afecta al segmento formal”, sostuvo Jorge Campos.