La vivienda social está concentrada en el rango de precios de menos de S/ 200,000.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Realizar inversiones de manera grupal en proyectos de vivienda viene ganando impulso en el mercado peruano, debido a una atractiva rentabilidad y el constante desarrollo de la vivienda social.

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