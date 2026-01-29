El túnel La Molina–Surco se convierte en el principal condicionante para nuevas licencias y proyectos. (Foto: Municipalidad de La Molina/composición)
El túnel La Molina–Surco se convierte en el principal condicionante para nuevas licencias y proyectos. (Foto: Municipalidad de La Molina/composición)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

La Molina ha decidido alterar la lógica tradicional del crecimiento urbano: no más expansión inmobiliaria ni apertura indiscriminada de proyectos sin resolver antes su mayor restricción estructural. Así lo plantea su alcalde, Diego Uceda, al condicionar nuevas licencias para vivienda premium, desarrollos corporativos y parte de la oferta comercial a la ejecución del túnel La Molina–Surco, una infraestructura valorizada en S/ 3,600 millones (US$ 1,000 millones) que redefine la hoja de ruta para la inversión en el distrito.

TE PUEDE INTERESAR

Javier Prado: Inician los desvíos por obras en vía rápida de La Molina
La Molina: clausuran Tottus de Av. La Fontana por incumplir medidas de seguridad
Cenco Malls acelera su crecimiento en Perú: ventas suben 5.8% y avanza segunda etapa de Cenco La Molina

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.