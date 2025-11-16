Rinconada Country Club enfocará sus esfuerzos en modernizar su infraestructura y elevar su capacidad tecnológica. (Foto: Rinconada Country Club)
Rinconada Country Club enfocará sus esfuerzos en modernizar su infraestructura y elevar su capacidad tecnológica. (Foto: Rinconada Country Club)
El Rinconada Country Club, fundado el 25 de septiembre de 1967, se ha consolidado como una de las instituciones sociales más exclusivas de Lima. En 2012 incorporó una sede de playa y ahora inicia una nueva etapa bajo la presidencia de Patricia Carreño, con planes orientados a modernizar su infraestructura y elevar el estándar tecnológico en todas sus instalaciones.

