El modelo económico se ha agotado porque dependía de una renta extractiva que ya no alcanza para sostener el nivel de gasto, subsidios e intervención estatal acumulado en la etapa de bonanza. (Marvin RECINOS / AFP)
El modelo económico se ha agotado porque dependía de una renta extractiva que ya no alcanza para sostener el nivel de gasto, subsidios e intervención estatal acumulado en la etapa de bonanza. (Marvin RECINOS / AFP)
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Mía Ríos
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Bolivia cumplirá un mes con bloqueos de vías y protestas en las calles. El país del altiplano enfrenta una crisis política y social alimentada por el agotamiento de su modelo económico, una inflación de doble dígito, la escasez de dólares y combustibles. Los sectores de comercio, turismo, transportes y salud son algunos de los más afectados. Manifestantes exigen la salida de su jefe de Estado, Rodrigo Paz.

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