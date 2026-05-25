Rodrigo Paz speaks during a Bloomberg Television interview in La Paz, Bolivia, on May 23.
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Agencia Bloomberg
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Las protestas contra el gobierno y los persistentes bloqueos de carreteras en Bolivia están poniendo a prueba la transición del país hacia una democracia abierta a la economía mundial, afirmó el presidente Rodrigo Paz en una entrevista con Wall Street Week de Bloomberg Television.

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