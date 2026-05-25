En su cuarta semana, los bloqueos han interrumpido el suministro de alimentos, combustible y medicinas hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto, en el oeste de Bolivia. Paz impulsa el diálogo con los manifestantes mientras despliega fuerzas de seguridad, en algunos casos utilizando gases lacrimógenos, para despejar las carreteras. El gobierno de EE.UU. informó que enviará ayuda humanitaria.

“Hay muchos intereses internos y externos en hacer fracasar esta democracia y generar desorden regional”, dijo Paz el sábado desde el palacio presidencial en La Paz.

“Este es un problema sobre si la democracia en Bolivia es viable o no”, afirmó Paz, quien asumió el cargo en noviembre tras dos décadas de gobiernos socialistas.

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El gobierno invitó a la federación de agricultores de La Paz a dialogar el domingo y un consejo socioeconómico tiene previsto realizar una reunión mensual el miércoles para debatir legislación económica vinculada a sectores clave como petróleo y gas, minería, litio e inversiones.

Paz dijo que espera que estas reuniones produzcan resultados, aunque señaló que la Constitución permite el uso de la fuerza.

Los manifestantes reanudaron los bloqueos el domingo tras horas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad el sábado. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que fue emboscado tres veces por manifestantes armados con piedras y explosivos el sábado. “Sentí que mi vida estaba en riesgo”, dijo en un comunicado.

Los agricultores, dirigentes sindicales y seguidores del expresidente Evo Morales exigen la renuncia de Paz, argumentando que, tras seis meses en el cargo, no ha cumplido su promesa de resolver la aguda crisis económica de Bolivia.

Rodrigo Paz Pereira durante una entrevista de Bloomberg Television en La Paz, Bolivia, el 23 de mayo de 2026. Fotógrafo: Manuel Seoane/Bloomberg

Paz, aliado de la administración Trump que llegó al poder cautivando a bolivianos de clase trabajadora y a muchos simpatizantes del histórico Movimiento al Socialismo, prometió “capitalismo para todos” durante su campaña.

Ha implementado medidas para estabilizar la economía, incluyendo la flexibilización de subsidios a los combustibles, la aplicación de un valor de referencia cambiario y la moderación de la inflación, mientras busca atraer inversión extranjera y fortalecer al sector privado.

El gobierno de EE.UU. comenzó a proporcionar a Bolivia “asistencia alimentaria de emergencia y apoyo logístico operativo” para ayudar a las personas afectadas por la escasez de alimentos y medicinas causada por los bloqueos, informó el sábado en redes sociales la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo la semana pasada que EE.UU. no permitirá que “criminales y narcotraficantes derroquen a líderes democráticamente electos en nuestro hemisferio”.

La administración Paz ha enfrentado resistencia desde el comienzo, incluyendo quejas por la mala calidad de la gasolina, una impopular ley que modifica las normas de administración de tierras y demandas sindicales de aumentos salariales. Las protestas han convergido en un único objetivo: la renuncia de Paz.

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Morales, quien se cree que está oculto dentro de un complejo de una emisora radial en la región cocalera del Chapare, en Cochabamba, su bastión tradicional, está pidiendo elecciones anticipadas.

Paz afirmó que existen sectores que no están dispuestos a permitir que Bolivia avance hacia la siguiente etapa de su transformación. “El pasado no quiere dar paso al presente y al futuro, y eso es parte del conflicto que estamos viviendo”, señaló.

El presidente dijo que imagina un país diferente al final de su mandato, con un déficit fiscal controlado, una economía abierta, seguridad jurídica y una sociedad donde las diferencias raciales y culturales ya no generen las tensiones que Bolivia atraviesa actualmente.

“Nuestro gobierno representa el cierre de un ciclo de gestión de los últimos 20 años”, dijo Paz. “Esta transición no será fácil, pero claramente es el camino correcto para liberar las fuerzas productivas de Bolivia”.