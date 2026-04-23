El embajador de los Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, confirmó que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitará el Perú.

“Sí, el secretario Rubio ha mencionado que sí, va a visitar el Perú”, dijo en Exitosa radio.

No obstante, Navarro no precisó la fecha ni las razones que motivarían su visita.

En torno a la compra de los aviones F-16 Lockheed Martin a Estados Unidos,indicó que tanto el presidente Donald Trump como Marco Rubio se encuentran al tanto del tema.

“Yo soy embajador de Estados Unidos y yo hablo de parte de mi país, de mi presidente y de mi secretario; así que ellos están bien informados de lo que está pasando”, expresó.

Bernie Navarro, aseguró que su país seguirá apoyando al Perú en temas de seguridad porque conocen que para los peruanos este es uno de los temas más importantes.

“La cosa más importante para el peruano es la seguridad y los Estados Unidos están comprometidos con la seguridad del Perú”, indicó en TV Perú.

En ese sentido, dijo que Estados Unidos está “bien contento con el trato que se cerró” entre los dos países para la compra de aviones F-16 Block 70, a la empresa norteamericana Lockheed Martin.

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro. (Foto: GRA)

Dicha compañía, según dijo, es una de más grandes de los Estados Unidos. “Con la firma del contrato (se) enseña que el Perú quiere hacer negocio y quiere ser el socio comercial de los Estados Unidos”, afirmó.

Además, indicó que su país quiere ver que el Perú sea un país próspero.

“Queremos asegurarnos que con el trato que se cerró hay seriedad, podemos atraer capital y atraer empresas norteamericanas que inviertan en el Perú”, sostuvo.