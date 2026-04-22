Los cazas F-16 tienen una plataforma de la década de 1970. Los aviones MiG-29 (rusos) y Mirage 2000 (franceses) de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) serán reemplazados por los cazas F-16 Block 70. Foto: difusión Foto: Andrei Pungovschi / AFP
Los cazas F-16 tienen una plataforma de la década de 1970. Los aviones MiG-29 (rusos) y Mirage 2000 (franceses) de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) serán reemplazados por los cazas F-16 Block 70. Foto: difusión Foto: Andrei Pungovschi / AFP
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Redacción Gestión
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La Presidencia del Consejo de Ministros ratificó la compra de los aviones F-16 Lockheed Martin a Estados Unidos, informó el premier Luis Arroyo.

A través de un comunicado, el premier Luis Arroyo garantizó que se adquirirán los aviones de caza para fortalecer a la Fuerza Aérea del Perú, en línea con el acuerdo suscrito por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

“Esta decisión es de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por este órgano rector”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Congreso: Impulsarán censura contra Balcázar por retrasar compra de aviones caza a EE.UU.

De esa manera, se contradice a lo dicho horas antes por el presidente José María Balcázar,.

El argumento de Balcázar par la postergación de la compra fue que si bien el gasto en defensa“es necesario”, se tiene que“comprender otras necesidades prioritarias”.

Sin incumplimientos contractuales

“A la fecha, venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16, lo que evitaría que se generen incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades onerosas y perjudiquen la imagen de nuestro país”, sostuvo el titular de la PCM.

LEA TAMBIÉN: Presidente Balcázar: se postergó compra de aviones F-16 “para atender necesidades prioritarias”

Según el exministro de Defensa, Carlos Díaz, el Gobierno de transición sí dispone del presupuesto para cerrar la transacción: US$ 3,500 millones.

Gobierno de transición ratifica compra de F-16 por compromisos vigentes, a pesar de que el presidente se negó a firmar la transacción. Foto: Mario Zapata / @photo.gec
Gobierno de transición ratifica compra de F-16 por compromisos vigentes, a pesar de que el presidente se negó a firmar la transacción. Foto: Mario Zapata / @photo.gec

Detalles de la transacción por los cazas F-16

E, vía Banco de la Nación, como parte de la primera transacción por los cazas F-16.

Rospigliosi aseguró que el Estado peruano viene cumpliendo con sus obligaciones contractuales tras confirmar que el pago por la compra de aviones F-16 a Estados Unidos ya se encuentra en trámite. Indicó que el proceso se inició la mañana de este miércoles y no ha sufrido interrupciones, lo que permite garantizar la continuidad de la operación. “He tenido la información fidedigna de que el pago está en trámite”, insistió.

Rospigliosi Capurro advirtió que, Asimismo, explicó que el eventual retraso habría significado la cancelación del acuerdo y colocado al Perú en una situación precaria a nivel internacional.

La adquisición de F-16 responde a acuerdos estratégicos del Ejecutivo en materia de seguridad. Llegarían recién desde el 2029. Foto: difusión
La adquisición de F-16 responde a acuerdos estratégicos del Ejecutivo en materia de seguridad. Llegarían recién desde el 2029. Foto: difusión

En relación con las declaraciones previas del presidente Balcázar, el titular del Parlamento señaló que las versiones han sido diversas y que cualquier aclaración debería ser consultada directamente con él. No obstante, remarcó que, más allá de las discrepancias, el Estado peruano está honrando sus compromisos y que el proceso de pago “está en curso y se va a cumplir”.

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