Este miércoles la agenda política tiene que ver con los aviones caza F-16 a EE.UU. para renovar la flota de la FAP.

En los últimos días, el presidente de la República, José María Balcázar, dijo que le correspondía al siguiente gobierno terminar el proceso de compra. Ello despertó preocupación desde distintos sectores ya que advertían un posible deterioro en la relación diplomática entre Perú y Estados Unidos.

No obstante, hoy el ministro de Relaciones y Exteriores y el titular de Defensa renunciaban al cargo, por discrepancias sobre la compra de aviones.

El excanciller, Hugo de Zela, afirmó que Balcázar le miente al país. Según contó, hasta el martes el jefe de Estado aseguró que no se haría la compra, cuando ya el lunes había firmado el contrato.

Hoy se conoció que el Ministerio de Economía bloqueó el primer desembolso para la compra de los F‑16 por orden del presidente Balcázar.

El tercer vicepresidente Ilich López dijo que la seguridad nacional no se negocia.

A través de su cuenta de X, el legislador dijo que ha decidido impulsar la censura del presidente Balcázar.

La seguridad nacional no se negocia!!! Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial. He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el… — Ilich López (@ilichlopez2025) April 22, 2026

Ministros salientes indicaron que ya se firmó el contrato para adquirir 24 aviones F‑16 Block 70 a Lockheed Martin por unos 3,500 millones de dólares. ​

En términos jurídicos y técnicos, el contrato por los primeros 12 F‑16 Block 70 ya está suscrito entre el Estado peruano (vía la FAP) y Lockheed Martin.

Cronología de compra a EE.UU.

El 14 de abril trasciende que la FAP selecciona a los F-16 para que reemplacen a los Mirage 2000 y Mig-29.

Días después, fuentes de la FAP confirman que en la base aérea de Las Palmas se firma el contrato por un primer lote de 12 F‑16C/D Block 70 (10 monoplazas y 2 biplazas).

El viernes 17, Balcázar declara que su gobierno no comprará nada, que le corresponde al próximo. Los días siguientes, afirma que no se ha suscrito la compra.

Este miércoles 22 de abril, el excanciller Hugo de Zela y el exministro de Defensa, Carlos Díaz, aseguran que el contrato se firmó ya el lunes.

En un mensaje a la Nación, empezando la tarde, Balcázar da un mensaje a la Nación y dice que hay necesidades más urgentes.