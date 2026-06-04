El Gobierno prevé que la economía crezca un 3.2% en este año. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la actualización de sus estimados de crecimiento y para la economía de Perú revisó ligeramente al alza su proyección hacia un 2.9% (antes un 2.8%). Con esta tasa, destacaron que el registro peruano será uno de las más elevados de la región, aunque se modera frente al resultado del año pasado (3.4%).

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