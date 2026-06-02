Perú es el país con mayor avance en su proceso de adhesión a la OCDE. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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, de los ocho en proceso de adhesión, que presenta mayores avances en su proceso de adhesión.

El presidente del Consejo de Ministros,

El funcionario añadió que, para asegurar la continuidad de este esfuerzo, el Perú cuenta con una representación permanente ante la OCDE, en conjunto con

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Asimismo, subrayó también que el país cumple rigurosamente la hoja de ruta establecida y remarcó que la próxima administración, que entrará el próximo 28 de julio, deberá priorizar este proceso para mantener el rumbo trazado.

Cabe precisar que

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La OCDE es una organización internacional intergubernamental que reúne a 38 países con el objetivo de coordinar políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de la población. El organismo fue creado en 1961 y tiene como objetivo diseñar mejores políticas para una vida mejor, promoviendo crecimiento sostenible, prosperidad, igualdad y calidad de vida.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, sostuvo una reunión con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, donde se reconoció el compromiso del país. Foto: Andina.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, sostuvo una reunión con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, donde se reconoció el compromiso del país. Foto: Andina.

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