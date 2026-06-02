El Perú fue reconocido por los representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el país candidato, de los ocho en proceso de adhesión, que presenta mayores avances en su proceso de adhesión.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, informó sobre este reconocimiento y señaló que se proyecta un avance de 40% hacia la inserción definitiva del país en la OCDE.

El funcionario añadió que, para asegurar la continuidad de este esfuerzo, el Perú cuenta con una representación permanente ante la OCDE, en conjunto con la secretaría técnica de la comisión, ha articulado el trabajo con todos los sectores del Estado involucrados.

Asimismo, subrayó también que el país cumple rigurosamente la hoja de ruta establecida y remarcó que la próxima administración, que entrará el próximo 28 de julio, deberá priorizar este proceso para mantener el rumbo trazado.

Cabe precisar que el jefe del gabinete ministerial sostuvo, en París, una reunión bilateral con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, quien resaltó que el Perú es el país candidato de América Latina con mayores avances en su ruta de adhesión.

La OCDE es una organización internacional intergubernamental que reúne a 38 países con el objetivo de coordinar políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de la población. El organismo fue creado en 1961 y tiene como objetivo diseñar mejores políticas para una vida mejor, promoviendo crecimiento sostenible, prosperidad, igualdad y calidad de vida.