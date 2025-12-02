La OCDE apuntó a una seria de factores que Perú debe resolver con "prioridad". (Foto: EFE)
La OCDE apuntó a una seria de factores que Perú debe resolver con "prioridad". (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó ligeramente al alza su proyección sobre la economía peruana y apuntó que se expandiría un 3.1% en este año. Esto marcaría una ligera desaceleración luego de que, en 2024, el avance fuera de 3.3%.

TE PUEDE INTERESAR

Economía de Perú “entrará” con buen ritmo de crecimiento al 2026, apunta el BCRP
The Economist: cómo los mercados podrían derrumbar la economía global
Economía de Perú recuperó ritmo de crecimiento: inversión privada fue la clave
Economía azul: el potencial que podría sumar hasta 5% al PBI peruano en la próxima década

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.