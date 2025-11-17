¿Cómo avanza los indicadores de consumo y servicios en Perú? | Foto: Andina
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

La economía peruana se aceleró en setiembre y marcó un crecimiento de 3.9%, su tasa de expansión más alta desde junio de este año. En lo que va del año, acumula un aumento de 3.3%, reportó el INEI.

