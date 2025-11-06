El Gobierno espera que la economía peruana crezca en alrededor de 3%. | Difusión
Ricardo Guerra Vásquez
La economía peruana tuvo un crecimiento de 3.3% a agosto, alineado a su perspectiva de concretar una expansión en alrededor de 3% en este año. Sin embargo, los últimos resultados del PBI trimestral muestran desempeños dispares entre las regiones del país.

