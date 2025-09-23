“Minería sí, pobreza no”: el foco del Gobierno para “relanzar” Cajamarca a la inversión minera. (Foto: USI)
“Minería sí, pobreza no”: el foco del Gobierno para “relanzar” Cajamarca a la inversión minera. (Foto: USI)
Únete a nuestro canal
Newsletter Minería
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Cajamarca es una de las regiones con mayor incidencia de pobreza en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Lo paradójico es que se trata de una región con una actividad que debería traerle riquezas: la minería.

TE PUEDE INTERESAR

Perumin: Zonas Económicas Especiales impulsan la minería y atraen inversión en el Perú
La fecha clave de Tía María y más proyectos para la minería en Perú
Economía crecería 3.2% este año: BCRP ajusta su proyección debido a este indicador
Perú avanza en acuerdo con Arabia Saudita: el sector clave que se puso sobre la mesa
Hitachi Energy y el plan para su planta de reparaciones en Lurín: las metas más allá de Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.