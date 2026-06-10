La Superintendencia Nacional de Migraciones y la Municipalidad Provincial de Huaraz suscribieron un convenio interinstitucional para trabajar, de manera articulada, en la implementación de una oficina de Migraciones en la capital de la región Áncash.

Esta alianza forma parte de la estrategia que promueve Migraciones, a nivel nacional, para seguir acercando los servicios del Estado a la Ciudadanía. De esta manera, próximamente los habitantes del Callejón de Huaylas ya no tendrán que viajar a Chimbote o Lima para tramitar su pasaporte, porque ya lo podrán hacer en la ciudad de Huaraz.

La suscripción de este acuerdo fue realizada por el Superintendente Nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, y el alcalde provincial de Huaraz, David Manuel Rosales Tinoco, en presencia del Gerente General de Migraciones, César Nieto Serpa y funcionarios de ambas entidades.

El alcalde provincial de Huaraz, David Manuel Rosales Tinoco, resaltó el ahorro de tiempo y recursos que representará para los ciudadanos contar con una oficina de Migraciones en la ciudad. (Foto: Gob.pe)

El alcalde provincial de Huaraz, David Manuel Rosales Tinoco, resaltó el ahorro de tiempo y recursos que representará para los ciudadanos contar con una oficina de Migraciones en la ciudad.

“Ya no tendrán que viajar a Lima o Chimbote para tramitar su pasaporte. Este documento permitirá a nuestros jóvenes conocer otros países, adquirir conocimientos y luego aplicarlos en el desarrollo de nuestra provincia”, puntualizó.

Entre los compromisos asumidos, Migraciones desarrollará acciones de orientación y difusión sobre los servicios y procedimientos migratorios dirigidos a la ciudadanía de Huaraz, además de coordinar la implementación de mecanismos enfocados en facilitar y mejorar el acceso a dichos servicios. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Huaraz brindará espacios físicos.