La Contraloría General de la República supervisó en simultáneo cuatro sedes de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Lima con la finalidad de verificar el proceso de expedición del pasaporte electrónico, bajo la nueva modalidad que permite a los ciudadanos acceder al servicio por orden de llegada sin previa cita, ante reportes de largas colas desde la madrugada en la sede principal.

Equipos de control gubernamental se desplegaron hasta el local de Migraciones ubicada en el distrito de Breña, así como a la Agencia de Atención al Ciudadano en Surco; el Centro de Mejora de Atención al Ciudadano (MAC) Lima Sur en Atocongo, San Juan de Miraflores y el MAC Lima Norte en Comas, que pertenecen a la Jefatura Zonal Lima.

Durante la supervisión se verificarán cuatro aspectos:

Si la atención por orden de llegada para la expedición de los pasaportes electrónicos, desde el ingreso de los usuarios a la sede hasta la entrega del pasaporte, se desarrolla de manera eficiente y oportuna, considerando los tiempos de atención, mecanismos de control y las condiciones de atención.

Si la entidad implementó un mecanismo eficiente para la atención, a fin de que la emisión y entrega del documento al usuario sea de forma oportuna.

Si la capacidad operativa es suficiente para atender la demanda generada por el flujo de atención implementado.

Si la entidad ha empleado un mecanismo de ordenamiento y orientación a los usuarios a fin de identificar situaciones de demora e insatisfacción de los mismos.

La supervisión de la Contraloría se ejecuta mediante un servicio de control simultáneo, en la modalidad de visita de control, que permite identificar situaciones de riesgos que puedan ser corregidas por la entidad, si fuese el caso.

Cabe recordar que, la Superintendencia Nacional de Migraciones inició el 1 de junio la atención al público para el trámite de pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa. De esta manera, los usuarios pueden acudir directamente a las sedes de Migraciones habilitadas y ser atendidos por orden de llegada.

Los resultados de la supervisión serán plasmados en un informe de control que será notificado al titular de la entidad y al cual podrá acceder la ciudadanía, a través del portal institucional de la Contraloría.