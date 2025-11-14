Pasaporte. (Foto: El Peruano)
La Superintendencia Nacional de Migraciones entregó casi 700,000 pasaportes en lo que va del año en los 31 puntos de atención ubicados en 20 regiones y el Callao.

Las regiones que registraron las cifras más altas de entrega del documento de viaje, en todo el país, fueron Lima (397,980) y el Callao (86,428), que cuentan con nueve locales de atención para los usuarios.

Mientras que, en el interior del país,

Más de 150,000 citas

Migraciones cuenta con más de 150,000 citas de pasaporte electrónico, que están disponibles para lo que queda de 2025. Los usuarios pueden reservar una atención y obtener su documento de viaje en cualquiera de las sedes a nivel nacional.

Para iniciar el trámite, los usuarios deben de hacer el pago de S/ 120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810 y registrando el DNI del beneficiario. Luego tendrán que programar una cita en la .

Se exhorta a los usuarios a no contratar a terceras personas para realizar sus trámites, debido a que podrían arriesgar su información personal. Hay diversos horarios de atención en las sedes y se pueden verificar en la página .

Viajeros con pasaporte de EE.UU.: esta novedad puede marcar la diferencia en el extranjero

